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حديقة الحيوان: غياب الصيانة سبب إغلاق كوبري إيفل.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 10:26 م
اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوا
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محمود محسن
قال اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان إن الحديقة تفتقد خلال تلك الفترة تعيين عمال جدد، وتحتاج عنصر الشباب لاكتساب الخبرات من العمال الموجودين في فهم سلوك الحيوانات وعلاقتهم الإنسانية بها.

وأضاف رجائي خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد: نحن في حاجة إلى جيل جديد لاكتساب الخبرات.. هناك سياسة خاصة بالتعيينات فهناك نحو 80 عاملا في الحديقة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان: تغلبنا على مشاكل عمال النظافة بالتعاقد مع شركة خاصة بالنظافة، وهناك دراسة لتعيين أطباء وعمال وحرفيين جدد.

وأشار رجائي إلى أن الحديقة عمرها 130 عاما ولم يتم عمل أي صيانة بها، ويوجد بعض المخاطر من استخدام الكوبري المعدني، مؤكدا أن هذا الكوبري أنشأه ألكساندر جوستاف إيفل قبل برج ايفل بـ 10 سنوات.
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