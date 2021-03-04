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أخبار البلد

إيهاب الطاهر : الامتحان الموحد للفريق الصحي يحمي المهنة من الدخلاء

الخميس 04/مارس/2021 - 10:14 م
لجنة الصحة
لجنة الصحة
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نقابات وتحقيقات
أشاد الدكتور إيهاب الطاهر ، أمين عام نقابة الأطباء، بمطالبة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، بضرورة أن يطبق الامتحان الموحد على أعضاء الفريق الصحي كافة وليس الأطباء فقط.

وأوضح الطاهر ، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن الفريق الصحي يتعامل بشكل يومي مع أرواح المواطنين ، وبالتالي غير مسموح بوجود أخطاء نهائيا ، مشيرا إلى ضرورة العمل على رفع كفاءة كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة حتى يواكب التطورات التي تحدث في مجال الطب أولا بأول. 

وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أن الامتحان الموحد يعتبر وسيلة لحماية وتطوير مهنة الطب، واستبعاد غير القادرين على مزاولة المهنة، مطالبا بضرورة العمل على حل كافة المشكلات التي واجهت الأطباء خلال الامتحان الماضي من تعطل السيستم الخاص بالامتحان وعدم تسجيل الدرجات وغيرها، حتى يتم ذلك بسهولة. 

وقال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، إن لجنة الصحة السابقة والبرلمان السابق عدلا قانون مزاولة مهنة الطب، بحيث يكون هناك امتحان موحد لمزاولتها، وبالفعل تم منذ أسبوعين .

وأشار "حاتم" إلى إعلان وزيرة الصحة عن وجود امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول على رخصة مزاولة المهنة خطوة جيدة.

وطالب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق بضرورة أن يطبق هذا الامتحان على كل الفريق الصحي وليس الأطباء فقط لأنه في كل دول العالم نجد أن رخصة مزاولة المهنة تجدد من 3 إلى 5 سنوات ويحدث نوع من التقييم أو الامتحان.
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