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إبراهيم عيسى: إسرائيل وضعت شعبها حقل تجارب لـ"فايزر" و60% حصلوا على اللقاح

الخميس 04/مارس/2021 - 10:23 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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ندى رأفت
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إسرائيل لم تنتج أي نوع من أنواع اللقاحات ضد فيروس كورونا ولم تكتشفه، إلا أنه اتفقت مع "فايزر" المنتجة للقاح كورونا على أن يكون المواطن الإسرائيلي حقل تجارب، حيث إنه تم إرسال التجارب للقاح. 

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنها أجرت التجارب على مواطنيها، مشيرًا إلى أنه تم إجراء التجارب على مليون ونصف، ونجاح اللقاح وصل لـ95%، و60% من الإسرائيليين حصلوا على اللقاح. 

وتابع: "إسرائيل بدأت استخدام اللقاحات كأداة دبلوماسية من أجل أن تجعل الدول تُقيم سفارات لهم في القدس، ووزعت اللقاحات من أجل مصالحها الشخصية، موضحًا أن الإمارات هي الدولة العربية الكبرى التي كانت على درجة كبيرة من التطور، وتعاقدت مع الصين للبدء في إنتاج اللقاح.
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