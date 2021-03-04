مساعد وزير الخارجية الأسبق : زعماء أفريقيا يقدرون جهود السيسي تجاه القارة .. فيديو

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة رئيس دولة غينيا بيساو إلى القاهرة تعد الزيارة الأولي لمصر منذ توليه رئاسة الدولة.





وأضاف "اعبدالحكم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيارة تعكس تقدير رئيس غينيا بيساو وزعماء الدول الأفريقية للدور الجوهري الذي يقوم به الرئيس السيسي تجاه قارة أفريقيا.





وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الزيارة تعكس حرص الرئيس السيسي علي التشاور المستمر مع قادة الدول الأفريقية من خلال الزيارات من أجل العمل علي تحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا، مردفا أن مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس غينيا بيساو تضمنت الاطلاع على أهم القضايا التي تهم مصر سواء في المستوي الأمني أو الأمن المائي، وما تمثله الإجراءات الانفرادية من قبل أثيوبيا من ضرر لمصر والسودان.





وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الدولة المصرية، لافتا إلى أن زعماء الدول الأفريقية يقدرون الجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي تجاه قارة أفريقيا لتحقيق الأمن والاستقرار في القارة.