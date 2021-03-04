ملياردير ياباني يختار 8 أشخاص يرافقونه في رحلة إلى القمر .. بشرطين

أعلن ملياردير ياباني تخصيص ثماني تذاكر لأشخاص من كل أنحاء العالم لمرافقته في رحلة سياحية فضائية حول القمر، من المتوقع أن تنظمها “سبايس اكس” سنة 2023.
بثت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، عبر شاشتها، بأن الفرصة في زيارة القمر ًأصبحت قريبة.. يوساكو مايزاوا ملياردير ياباني يعتزم اختيار 8 أشخاص لمرافقته إلى القمر.
وأشار التقرير، إلى أنه في أول رحلة سياحية فضائية لشركة سبيس إكس عام 2023، ووضع الملياردير الياباني شرطين لمن يرغب في مرافقته إلى القمر (الأول معرفة مجال عمل المتقدمين وما إّن كانت الرحلة إلى القمر ستفيد مجتمعهم أم لا – الشرط الثاني (رغبة المتقدمين في العلم ضمن الفريق ).
كما أكد التقرير، أن مايزاوا البالغ من العمر 42 عاما، هو مؤسس ورئيس تنفيذي لموقع زوزو الإلكتروني، المتخصص في الملابس العصرية، ويقدر رأسماله بحوالي 3 مليارات دولار.