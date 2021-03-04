لن نتنازل.. أمريكا : متمسكون بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الولايات المتحدة ترحب بسحب الدول الأوروبية اقتراحا لانتقاد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية .





ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، قال برايس إن أمريكا متمسكة بهدف منع إيران من الحصول على أسلحة نووية ولن تتنازل عنه، موضحا أن واشنطن تريد أن تكون طهران خاضعة لقيود دائمة تمنعها من الحصول على هذا السلاح.





وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الضغوط الأمريكية على إيران مستمرة فيما يتعلق بأنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة ودعمها لتنظيمات إرهابية.





لكن أبدت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أملها في موافقة طهران على التحاور، لافتة إلى تقديمها عرض لإيران حتى تعود لالتزاماتها السابقة، مشيرة إلى أنها إن فعلت ذلك فهم جاهزون للمعاملة بالمثل.





وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، استمرار بلاده بالضغط على قادة مليشيات الحوثي التابعة لإيران، بالعقوبات والعمل مع شركائها على التوصل لتسوية سياسية للصراع في اليمن.