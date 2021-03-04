إبراهيم عيسى: 14% فقط من صادراتنا ألبان.. ونستورد 44% لبنًا مجففًا

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن صناعة الألبان في مصر لحق بها الأذى في بداية انتشار جائحة كورونا، مؤكدًا أن 12.5% نسبة الإنفاق على منتجات الألبان، حيث أن الطعام والشراب في صدارة الإنفاق الأسري في مصر بنسبة 35% ثم المسكن ومستلزماته.





واستعرض إبراهيم عيسى خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، بيانات عن نسب إنفاق الأسر على الألبان والجبن والبيض والأسماك، كما انتقد استهلاك المصريين 6% فقط من الأسماك، رغم امتلاك مصر العديد من البحيرات والبحرين الأبيض المتوسط والأحمر ونهر النيل.



