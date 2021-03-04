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إبراهيم عيسى: 14% فقط من صادراتنا ألبان.. ونستورد 44% لبنًا مجففًا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:09 م
اللبن المجفف
اللبن المجفف
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ندى رأفت
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن صناعة الألبان في مصر لحق بها الأذى في بداية انتشار جائحة كورونا، مؤكدًا أن 12.5% نسبة الإنفاق على منتجات الألبان، حيث أن الطعام والشراب في صدارة الإنفاق الأسري في مصر بنسبة 35% ثم المسكن ومستلزماته. 

واستعرض إبراهيم عيسى خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، بيانات عن نسب إنفاق الأسر على الألبان والجبن والبيض والأسماك، كما انتقد استهلاك المصريين 6% فقط من الأسماك، رغم امتلاك مصر العديد من البحيرات والبحرين الأبيض المتوسط والأحمر ونهر النيل. 

وأشار إلى أن الصناعات الغذائية في مصر تمثل 25% من الصناعات التحويلية، وأن إنتاج الألبان يستأثر به المزارعون بنسبة 70%، مؤكدًا أن 14% الصادرات المصرية من منتجات الألبان، كما أن المزارع والحظائر التجارية وكبار المزارعين والمزارع الكبرى تنتج 10% فقط من الألبان، ونستورد 44% لبنا مجففا.
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