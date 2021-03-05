ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس المهتمين بالنشر العلمي في جامعة حلوان.. السبت

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
إسلام خالد
 ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « عملية مراجعة الأقران وأسباب رفض المخطوطة »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

أوضح الأستاذ الدكتور محمد القصاص أن  وحدة دعم البحث العلمي تساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.

ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتورة أماني السيد، أستاذ ورئيس قسم علم المعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان، والدكتور محمد القصاص مستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا، ومدير وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان وعضو المجلس العلمي النوعي للأبحاث الطبية بأكاديمية البحث العلمي.
دبلوم الأبحاث الإكلينيكية - جامعة ليفربول.


أكد الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  أن عقد هذه الورش يأتى  تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى  توفر  مخرجاته حلولًا واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.


وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية للمهتمين بالنشر العلمي .

تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، يوم السبت 6 مارس 2021، فى تمام الساعة 05:00 مساءً .

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/81418236667?pwd=djF3UkdWMU45YlZ6d0RKUytmdjZyUT09

Meeting ID: 814 1823 6667
Passcode: 816332










Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ينظم ورشة عمل للباحثين

البحث العلمي في المجالات الطبية الإكلينيكية.. ورشة عمل في جامعة حلوان

اليوم.. مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ينظم ورشة عمل البحث العلمي في المجالات الطبية الإكلينيكية

اليوم.. مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ينظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس فى العلوم الإنسانية والمجتمعية

غدا.. جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس لتجنب السرقة الأدبية

لأعضاء هيئة التدريس.. اليوم.. جامعة حلوان تنظم ورشة عمل المراجعات المنهجية

ترشيحاتنا

إيقاف سنة دوليا يساوي 5 محليا.. لائحة اتحاد اليد تضع هشام نصر في ورطة جديدة

إجراء عاجل من الصحة السعودية بشأن لقاحات كورونا

بشرى سارة لـ جماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي.. وبيراميدز يقترب

الدكتور الفرفوش رزق.. عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا يضع للطلاب "اسأل وأجب" في امتحان نصف العام

دفعة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر قريبا.. سفير الصين بالقاهرة يكشف التفاصيل

الوديعة البنكية .. هل يجب فيها الزكاة ؟ .. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

بملابس رياضية.. أروى تثير الجدل بإطلالة بسيطة

فستان مطرز بالفضي .. أول صور من زفاف دينا داش