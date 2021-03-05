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اقتصاد

انقطاع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة غدا

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:01 ص
قطع المياه
قطع المياه
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امنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق: ( ميدان روكسى – شارع الميرغنى – شارع سيد المرغنى – إبراهيم اللقانى – نزيه خليفة – قصر البارون – فندق البارون – قصر الاتحادية – ميدان الأمير عبد القادر جيلانى وشارع المطرية بمنطقة الزيتون)، وضعف المياه عن مناطق ( ميدان صلاح الدين ومتفرعاته )، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 6/ 3/ 2021 وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالى الموافق 7 / 3 / 2021 .

 وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع يرجع إلى أعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والذى يستلزم تحويل مسار خط قطر 1000مم بميدان السواح.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.
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