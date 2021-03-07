نائب رئيس جامعة أسوان: نسير بخطى ثابتة لتوفير خدمة تعليمية مجتمعية متميزة.. فيديو وصور

أكد الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تسير خلال الفترة الحالية بخطى ثابتة فى جميع الإتجاهات وهذا يظهر جليًا من خلال دورها الثلاثي الذي تقوم به وتقدمه فى ثوب وشكل جديد يهدف لتوفير خدمة تعليمية ومجتمعية متميزة وبجودة عالية.





وتتمثل هذه الأدوار الثلاثة فى التعليم والطلاب والجتمع، حيث تعتبر الجامعة مصنع للطلاب، والثاني يتمثل فى البحث العلمى والدراسات العليا وهذا ظهر بوضوح فى حصول جامعة أسوان على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في البحث العلمى، أما الدور الثالث فيتمثل في خدمة المجتمع وتنميته.









وأشار أيمن عثمان إلى أن الدور الثالث وهو خدمة المجتمع نعتبره من أهم الأدوار، ووجودنا كجامعة في أسوان يمثل دور خدمى حيث أننا نعمل جاهدين لخدمة المواطن والمجتمع المحيط به بكافة الوسائل والطرق للوصول إلي الجودة المقدمة بالشكل المطلوب.





وتابع أنه فيما بتعلق بإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2020/2021 فإنه سيؤدى الإمتحان خلال الفترة الحالية 30 ألف طالب وطالبة داخل كليات ومعاهد الجامعة بإجمالي 19 كلية ومعهد، فى ظروف صعبة، ولكن تم إعداد خطة لتوفير الإحتياطيات والتدابير اللازمة من الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.





وأردف أيمن عثمان: نتميز عن غيرنا من جامعات أخرى بوجود 5 مقار للجامعة وهو ما ساهم بشكل مباشر فى تخفيف نسبة التكدس بين الطلاب حيث أنهم موزعين بين هذه المقار، كما راعينا فى وضع الجداول الامتحانات عدم وجود عدد كبير بين الطلاب عند أداء كل مادة في نفس التوقيت.





وتابع أيمن عثمان: حرصنا علي توفير الكمامات والمعقمات داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن الحفاظ على الإلتزام بالتباعد الإجتماعي لتوفير مناخ وبيئة مناسبة لأداء الامتحانات في أمان كامل.





وأردف عثمان: "أننا بالتوازي مع هذه الأدوار العديدة التى تقدمها جامعة أسوان، فإننا حرصنا على تنفيذ العديد من الأنشطة الأخرى حيث تم تنفيذ الدورة الثانية للأئمة والواعظات والتى أقيمت تحت عنوان الإرشاد النفسي والإجتماعي عقب الإنتهاء من تنفيذ الدورة الأولى لهم والتى كانت بعنوان اللغة العربية وآدابها.