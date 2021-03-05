تربية نوعية القاهرة توجه تعليمات مهمة للطلاب خاصة بامتحانات البابل شيت

أعلنت ادارة كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور طارق سمير عميد الكلية و الدكتورة حنان اسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، علي جميع الطلاب الالتزام بتعليمات امتحانات البابل شيت والالتزام بالاجراءات الاحترازية .
كما نوهت إدارة الكلية ، عن التعليمات التى يجب على الطلاب اتباعها فى النقاط التالية :
ـ استخدام القلم الرصاص واذا لم يوجد
يستخدم القلم الازرق الجاف.
التأكيد علي عدم استخدام اقلام الحبر أو الكوريكتور أو الكشط عند المسح.
ـ الاجابة تكون بتظليل الدائرة كاملة دون استخدام اي علامة اخري .
ـ يكتب رقم الجلوس من الشمال الي اليمين كالبطاقة .
ـ علي الطلاب حل كل نوع من الاسئلة في المكان الصحيح الخاص بالاجابة .
ـ الحفاظ على ورق الاجابة نظيفًا ودون اي اتلاف (قطع – علامات عند الحدود ).
ـ علي الطالب اختيار اجابة واحدة فقط لاحتساب الدرجة والا تعتبر الاجابة في
وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.
وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.
واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، ومشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.