تربية نوعية القاهرة توجه تعليمات مهمة للطلاب خاصة بامتحانات البابل شيت

أعلنت ادارة كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور طارق سمير عميد الكلية و الدكتورة حنان اسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، علي جميع الطلاب الالتزام بتعليمات امتحانات البابل شيت والالتزام بالاجراءات الاحترازية .





‎كما نوهت إدارة الكلية ، عن التعليمات التى يجب على الطلاب اتباعها فى النقاط التالية :





‎ـ استخدام القلم الرصاص واذا لم يوجد

‎يستخدم القلم الازرق الجاف.





‎التأكيد علي عدم استخدام اقلام الحبر أو الكوريكتور أو الكشط عند المسح.





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‎ـ الاجابة تكون بتظليل الدائرة كاملة دون استخدام اي علامة اخري .





‎ـ يكتب رقم الجلوس من الشمال الي اليمين كالبطاقة .





‎ـ علي الطلاب حل كل نوع من الاسئلة في المكان الصحيح الخاص بالاجابة .





‎ـ الحفاظ على ورق الاجابة نظيفًا ودون اي اتلاف (قطع – علامات عند الحدود ).





‎ـ علي الطالب اختيار اجابة واحدة فقط لاحتساب الدرجة والا تعتبر الاجابة في









وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.





وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.



