محمد ثروت يشعل برنامج معكم بـ موال .. فيديو

وتفاعل الجمهور مع محمد ثروت، وقاموا بالتصفيق له، وسط فرحة كبيرة، وبعد ذلك قام ثرت بغناء موال.

استقبل المطرب الكبير محمد ثروت، بتصفيق حار من قبل جمهور برنامج معكم، والجميع ظل يصفق لـ دقائق كثيرة ما جعل المطرب يقف لأكثر من مرة تحية للجمهور.





وقال محمد ثروت إنه سعيد بحب الجمهور له، وكشف أن نجاح الأغنية الأخيرة " يا مستعجل فراقي " كان بتوفيق من الله.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه تفاجأ بنجاح هذه الأغنية.





وكشف محمد ثروت أنه سيفاجئ الناس قريبًا بعمل جديد، وأنه يفكر ولازال يفكر في تقديم عمل للأطفال وهذا جاء بسبب حفيدته التي قدم لها أغنية ولكنه لم يسجلها بعد وكانت باسم "أمورتي فريدة" ، متابعًا أن لديه أغانى عديدة للأطفال.