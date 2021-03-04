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صندوق تحيا مصر: مبادرة نور حياة تقدم العلاج والنظارات مجانا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:49 م
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
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حمزة شعيب
كشف محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، خدمات قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة"، تقدم في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتابع مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة " الأولي المصرية" أن المبادرة تقدم الخدمة الطبية لـ 3 آلاف مواطن على مدار اليوم، مشيرا إلى أن القافلة الواحدة تستقبل 500 مواطن بنسبة 50% من طاقتها السابقة، تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلي أنه تم إطلاق مبادرة "نور حياة" بشكل رسمي في شهر فبراير من عام 2019، وتم تنفيذها فى 19 محافظة حتى الآن رغم التوقف مع بداية أزمة فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه يتم صرف العلاج والنظارات الطبية مجانًا للمرضى، مع تحويل الحالات التى تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات العسكرية والتابعة لوزارة الداخلية.
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