محافظ كفر الشيخ يتابع معالجة هبوط أرضي بطريق الحامول- بلطيم.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال معالجة هبوط أرضي بطريق الحامول- بلطيم.





وتفقد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول يرافقه اللواء محمد عون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، أعمال معالجة هبوط بطريق الحامول بلطيم بنطاق الوحدة المحلية بالبنا نتيجة وجود فتحة ري أرض زراعية مواسير خرسانية أدت إلى هبوط بالطريق أسفل طبقة الأسفلت.





وقال "يونس"، تم التوجه على الفور إلى الموقع وتأمينه لعدم حدوث أي حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين بما لا يؤثر على إعاقة حركة المرور وتم التعامل مع الوضع بحفر موقع الهبوط وردم بالرمال النظيفة وتسوية الطريق بطبقة من السن وعودة السيولة المرورية على الطريق بصورة آمنة.