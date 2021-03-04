ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع معالجة هبوط أرضي بطريق الحامول- بلطيم.. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 11:02 م
محافظ كفر الشيخ يتابع
محافظ كفر الشيخ يتابع معالجة هبوط أرضي بطريق الحامول- بلطيم
Advertisements
محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال معالجة هبوط أرضي بطريق الحامول- بلطيم.

وتفقد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول يرافقه اللواء محمد عون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، أعمال معالجة هبوط بطريق الحامول بلطيم بنطاق الوحدة المحلية بالبنا نتيجة وجود فتحة ري أرض زراعية مواسير خرسانية أدت إلى هبوط بالطريق أسفل طبقة الأسفلت.

وقال "يونس"، تم التوجه على الفور إلى الموقع وتأمينه لعدم حدوث أي حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين بما لا يؤثر على إعاقة حركة المرور  وتم التعامل مع الوضع بحفر موقع الهبوط وردم بالرمال النظيفة وتسوية الطريق بطبقة من السن وعودة السيولة المرورية على الطريق بصورة آمنة.
محافظ كفر الشيخ يتابع معالجة هبوط أرضي بطريق الحامول- بلطيم.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع معالجة هبوط أرضي بطريق الحامول- بلطيم.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع معالجة هبوط أرضي بطريق الحامول- بلطيم.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع معالجة هبوط أرضي بطريق الحامول- بلطيم.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع معالجة هبوط أرضي بطريق الحامول- بلطيم.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بـ كفر الشيخ.. صور

محافظ كفرالشيخ يتابع رفع كفاءة وتأهيل الطرق بـ قرى الحامول .. صور

هبوط أرضي مفاجئ بعمق 3 أمتار بأسيوط

حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة في كفر الشيخ.. صور

غلق 7 محال فى كفر الشيخ لتعديهم على حرم الطريق.. صور

محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة عقار سكني آيل للسقوط في الحامول.. صور

ترشيحاتنا

شاومي تطلق سلسلة هواتفها الخارقة Redmi Note 10.. سعر ومواصفات

بعد طرده أمام أنقرة جوجو.. مصطفى محمد يفضح عجز جالاتا سراي

بعد ضبط أسماك سامة .. الفلاحين توجه رسالة عاجلة للمواطنين

RATP الفرنسية تعلن مدة حق الامتياز لمشروع القطار الكهربائي في مصر

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هند عبد الحليم تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها

رفضت تجهيز الفطار.. عامل يقتل زوجته الحامل بـ وابور جاز في القليوبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

بملابس رياضية.. أروى تثير الجدل بإطلالة بسيطة

فستان مطرز بالفضي .. أول صور من زفاف دينا داش