جامعة النهضة: نسعى لنواكب العصر ونعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل

قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إنه يعتبر هذه الفترة مرحلة متميزة لعلاقة الطلاب ببعضهم وعلاقتهم بإدارة الجامعة بالمصداقية في التعامل مع الطلاب، خاصة وان الجامعة، تواكب العصر في النواحي العلمية والمناهج ليصبح الطلاب مؤهلين لسوق العمل بجانب الذكاء الاصطناعي وذلك في إطار التوجه إلى سوق العمل .





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وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "بوجود الطلاب جزء من الوقت داخل الكليات تمكنا من التغلب على أزمة طلاب الكليات العملية مع التعليم الهجين حتى نكون قادرين على تحقيق التباعد المطلوب، ولكن لا يزال الطلاب فى الكليات العملية في حاجة لوقت أطول لذا نرجو أن تمر هذه الجائحة على خير ويعود الطلاب مرة أخرى بصورة كاملة".







