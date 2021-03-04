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تعليم

جامعة النهضة: نسعى لنواكب العصر ونعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل

الخميس 04/مارس/2021 - 11:32 م
الدكتور حسام الملاحي،
الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة
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نهلة الشربيني
 قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إنه يعتبر هذه الفترة مرحلة متميزة لعلاقة الطلاب ببعضهم وعلاقتهم بإدارة الجامعة بالمصداقية في التعامل مع الطلاب، خاصة وان الجامعة، تواكب العصر في النواحي العلمية والمناهج ليصبح الطلاب مؤهلين لسوق العمل بجانب الذكاء الاصطناعي وذلك في إطار التوجه إلى سوق العمل .


وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "بوجود الطلاب جزء من الوقت داخل الكليات تمكنا من التغلب على أزمة طلاب الكليات العملية مع التعليم الهجين حتى نكون قادرين على تحقيق التباعد المطلوب، ولكن لا يزال الطلاب فى الكليات العملية في حاجة لوقت أطول لذا نرجو أن تمر هذه الجائحة على خير ويعود الطلاب مرة أخرى بصورة كاملة".


واوضح أن التطورات بجامعة النهضة فيما يخص التعليم الهجين تنصب على إمكانيات الجامعة و"السوفت وير"، فتقوم الجامعة بعدة تجارب ومن ثم يتم التعديل على السلبيات وتطوير الأنظمة إلى أن نصل إلى مرحلة ليست بالكمال لكنها الأفضل، ويمكن القول إن الإمكانيات بالنسبة للجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية جيدة جدا.
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