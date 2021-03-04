ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حصل على 22 دوري من 25.. " آنسات هوكي الشرقية " يتحدى المستحيل

الخميس 04/مارس/2021 - 11:51 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال مصطفى خليل، المدير الفني لفريق آنسات هوكي الشرقية، إنه حصل على 11 بطولة أفريقية خلال مسيرته كـ لاعب، معقبا: بعدها قررت التوجه إلى التدريب واستكمال المهمة.


واسترسل "خليل" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عى قناة "ام بي سي مصر": حصلت على 15 دوري ممتاز و4 كأس مصر.. بدأت تدريب فريق آنسات هوكي الشرقية منذ 3 سنوات حصلنا خلالها على بطولة أفريقيا والدوري المصري.


وأضاف: في نفس توقيت حصول الفريق على دوري الهوكي وجود مباراة للنادي الأهلي مع المريخ السوداني، وكذلك مبارة لفريق ليفربول، معظم تركيز الجمهور ينصب على كرة القدم.


وأردف: بعد الحصول على الدوري توجهنا لمشاهدة مباراة النادي الأهلي.. الفريق يتدرب 4 مرات أسبوعيا.


وأوضح، أن أعمار الفتيات يتراوح بين 15 إلى 23 عاما، متابعا: الاحتلال الإنجليزي هو السبب في انتشار لعبة الهوكي داخل الشرقية، منوها إلى ان الفريق حصل على 22 دوري من أصل 25 دوري في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شطة يروى كواليس إسقاط الجنسية السودانية عن عصام الحضري

أحمد موسى: شعب مصر فرحان ببرونزية مونديال الأندية.. فيديو

مدرب المريخ : الأهلي كتاب مفتوح .. وجئت لتحقيق الفوز

المريخ السوداني يهدي درعه للأهلي ويهنئه ببرونزية المونديال

مدرب سيمبا التنزاني يتحدث عن مباراة المريخ والأهلي

محافظ الشرقية يهنئ لاعبات فريق هوكي الشرقية لفوزهن ببطولة الدوري

ترشيحاتنا

RATP الفرنسية تعلن مدة حق الامتياز لمشروع القطار الكهربائي في مصر

اجتماع بين جالاتا سراي والاتحاد التركي بسبب مصطفى محمد ..تفاصيل

السيسي الإنسان .. شاهد ماذا فعل الرئيس مع 200 شخص فقدوا الجنسية لمدة 30 عامًا

فضيحة حاكم نيويورك .. تقرير: كومو اختار مساعِداته لممارسة الجنس

الدكتور الفرفوش رزق.. عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا يضع للطلاب "اسأل وأجب" في امتحان نصف العام

الأوقاف تعلن فتح تحقيق في واقعة عقار الرحمانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

بملابس رياضية.. أروى تثير الجدل بإطلالة بسيطة

فستان مطرز بالفضي .. أول صور من زفاف دينا داش