حصل على 22 دوري من 25.. " آنسات هوكي الشرقية " يتحدى المستحيل

قال مصطفى خليل، المدير الفني لفريق آنسات هوكي الشرقية، إنه حصل على 11 بطولة أفريقية خلال مسيرته كـ لاعب، معقبا: بعدها قررت التوجه إلى التدريب واستكمال المهمة.
واسترسل "خليل" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عى قناة "ام بي سي مصر": حصلت على 15 دوري ممتاز و4 كأس مصر.. بدأت تدريب فريق آنسات هوكي الشرقية منذ 3 سنوات حصلنا خلالها على بطولة أفريقيا والدوري المصري.
وأضاف: في نفس توقيت حصول الفريق على دوري الهوكي وجود مباراة للنادي الأهلي مع المريخ السوداني، وكذلك مبارة لفريق ليفربول، معظم تركيز الجمهور ينصب على كرة القدم.
وأردف: بعد الحصول على الدوري توجهنا لمشاهدة مباراة النادي الأهلي.. الفريق يتدرب 4 مرات أسبوعيا.
وأوضح، أن أعمار الفتيات يتراوح بين 15 إلى 23 عاما، متابعا: الاحتلال الإنجليزي هو السبب في انتشار لعبة الهوكي داخل الشرقية، منوها إلى ان الفريق حصل على 22 دوري من أصل 25 دوري في مصر.