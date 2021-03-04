حصل على 22 دوري من 25.. " آنسات هوكي الشرقية " يتحدى المستحيل

قال مصطفى خليل، المدير الفني لفريق آنسات هوكي الشرقية، إنه حصل على 11 بطولة أفريقية خلال مسيرته كـ لاعب، معقبا: بعدها قررت التوجه إلى التدريب واستكمال المهمة.









واسترسل "خليل" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عى قناة "ام بي سي مصر": حصلت على 15 دوري ممتاز و4 كأس مصر.. بدأت تدريب فريق آنسات هوكي الشرقية منذ 3 سنوات حصلنا خلالها على بطولة أفريقيا والدوري المصري.









وأضاف: في نفس توقيت حصول الفريق على دوري الهوكي وجود مباراة للنادي الأهلي مع المريخ السوداني، وكذلك مبارة لفريق ليفربول، معظم تركيز الجمهور ينصب على كرة القدم.









وأردف: بعد الحصول على الدوري توجهنا لمشاهدة مباراة النادي الأهلي.. الفريق يتدرب 4 مرات أسبوعيا.







