بهذه الخطوات.. تمتع برؤية مثالية أثناء القيادة

لا شك أن مصابيح السيارة تشكل قيمة كبيرة تتعلق بوسائل الأمن والسلامة، فهي لا تقل أهمية عن منظومة الوسائد الهوائية، أو برامج و انظمة المكابح المتطورة، فهي العنصر المسؤول عن اعطاء افضلية الرؤية على الطريق، و تقوم بكشف العديد من النقاط و الأبعاد المهمة.

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم الخطوات للتمتع برؤية مثالية أثناء القيادة.

1- تلميع المصابيح

في كثير من الأحوال تتعرض مصابيح السيارة إلى حالة من الطمس أو الغيوم، بسبب وصول الغبار و الأتربة إلي الأجزاء الداخلية لهيكل المصباح، و في حالة ظهور هذه المشكلة فيجب على الفور تلميع المصباح من الداخل بطريقة احترافية، للحصول على مستوى رؤية مميز.

2- تغير اللمبات التالفة

بخطوات بسيطة للغاية يمكن فعل ذلك، حيث نقوم بفك مصابيح السيارة من الداخل، ثم الذهاب لأحد محال قطع الغيار و القيام بإحضار لمبة أخرى من نفس النوع و المقاس، و بعد ذلك نقوم بتركيبها، ونتبع هذه العملية مع باقي المصابيح التالفة، ولا تنسى الحالة العامة للمصابيح الخلفية، و التي تكون بمثابة الانذار للسيارات القادمة من الناحية الخلفية.

3- اصلاح شروخ المصابيح

من الممكن أن تتعرض مصابيح سيارتك لشروخ خفية أو ظاهرة، و نلاحظ ذلك عن تكون بخار المياه بداخلها، و لكي نتجنب حدوث هذا علينا معالجة الأمر سريعًا بوضع مادة السليكون حول هذه الأجزاء الظاهرة، و التي تقوم بمنع المياه من الوصول إلى الجزء الداخلي الخاص بمصباح السيارة.

4- الغطاء البلاستيكي

ربما يكون الجسم الداخلي للمصباح في حالة جيدة، و تتعلق المشكلة بالهيكل البلاستيكي الخارجي فقط، و في هذه الحالة يمكن تغييره من أحد المحال الخاصة ببيع قطع الغيار و تركيبه بطريقة احترافية، و تجنب تكلفة شراء مصباح جديد للسيارة.