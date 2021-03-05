بهذه الخطوات.. تمتع برؤية مثالية أثناء القيادة

لا شك أن مصابيح السيارة تشكل قيمة كبيرة تتعلق بوسائل الأمن والسلامة، فهي لا تقل أهمية عن منظومة الوسائد الهوائية، أو برامج و انظمة المكابح المتطورة، فهي العنصر المسؤول عن اعطاء افضلية الرؤية على الطريق، و تقوم بكشف العديد من النقاط و الأبعاد المهمة.
و في سياق ذلك
يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم الخطوات للتمتع برؤية مثالية أثناء
القيادة.
1- تلميع المصابيح
في كثير من
الأحوال تتعرض مصابيح السيارة إلى حالة من الطمس أو الغيوم، بسبب وصول الغبار و
الأتربة إلي الأجزاء الداخلية لهيكل المصباح، و في حالة ظهور هذه المشكلة فيجب على
الفور تلميع المصباح من الداخل بطريقة احترافية، للحصول على مستوى رؤية مميز.
2- تغير اللمبات
التالفة
بخطوات بسيطة
للغاية يمكن فعل ذلك، حيث نقوم بفك مصابيح السيارة من الداخل، ثم الذهاب لأحد محال
قطع الغيار و القيام بإحضار لمبة أخرى من نفس النوع و المقاس، و بعد ذلك نقوم بتركيبها،
ونتبع هذه العملية مع باقي المصابيح التالفة، ولا تنسى الحالة العامة للمصابيح
الخلفية، و التي تكون بمثابة الانذار للسيارات القادمة من الناحية الخلفية.
3- اصلاح شروخ
المصابيح
من الممكن أن
تتعرض مصابيح سيارتك لشروخ خفية أو ظاهرة، و نلاحظ ذلك عن تكون بخار المياه
بداخلها، و لكي نتجنب حدوث هذا علينا معالجة الأمر سريعًا بوضع مادة السليكون حول
هذه الأجزاء الظاهرة، و التي تقوم بمنع المياه من الوصول إلى الجزء الداخلي الخاص
بمصباح السيارة.
4- الغطاء
البلاستيكي
ربما يكون الجسم الداخلي للمصباح في حالة جيدة، و تتعلق المشكلة بالهيكل البلاستيكي الخارجي فقط، و في هذه الحالة يمكن تغييره من أحد المحال الخاصة ببيع قطع الغيار و تركيبه بطريقة احترافية، و تجنب تكلفة شراء مصباح جديد للسيارة.