أهالى الإشراف القبلية بقنا يستغيثون من تدنى مستوى معظم الخدمات

حالة من الغضب والاستياء الشديد يعيشها سكان نجع العبودى بالإشراف القبلية محافظة قنا، بسبب تدني مستوى معظم الخدمات، سواء الصحية أو ندرة مياه الشرب وانعدام الصرف الصحي، وتراكم تلال القمامة والمواقف العشوائية، وتهالك شبكة الطرق التي تعرض حياتهم للخطر.





ويقول محمود الشريف فى رسالته من خلال في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، " نطالب برصف الطرق للتخفيف عن المواطنين، خاصةً في فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق لبرك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية، إضافة إلى توصيل خدمة الغاز الطبيعي".





وأضاف: كما من عدم تواجد كشافات إنارة وعند دخول الليل يتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى المسئولين لعرض الأزمة والمشكلة أكثر من مرة ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن.





وأشار: عدم توفير طبيب متخصص بالوحدة الصحية وهو ما يجعل المرضى يلجأون إلى القرى المحيطة التى يتوفر بها أطباء أو إلى المحافظة لتلقى العلاج، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيعها أهل القرية.





وناشد المسئولين إدراج وضم هذه القرى ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف (مشروع تطوير 1000 قرية)، حيث إنهم فى أمس الحاجة إلى هذا المشروع.





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