ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

خوفا من كورونا.. سكان مثلث الكنيسة في طلخا يستغيثون من انتشار القمامة والباعوض

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
سادت حالة من الاستياء بين أهالى مثلث الكنيسة بمركز طلخا فى محافظة الدقهلية، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة، وخوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض، خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».   

وقال المواطن فوزى عطية، فى استغاثته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعانى من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا وتؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها ما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".


وأَضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى للسكان، مع العلم أننا بندفع رسوم نظافة باستمرار فأين هي النظافة".


وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، ما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".


وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.


اقرأ أيضا:


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أهالى قرية دندريط فى ميت غمر يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

أكوام القمامة تحاصر أهالي قرية دندريط في ميت غمر بالدقهلية

سكان عزبة منصور القطاوى يستغيثون من تراكم تلال القمامة

خوفا من الأمراض.. أهالي قرية البليدة في الجيزة يشكون تلال القمامة

أكوام القمامة تحاصر سكان شارع 23 يوليو فى بسيون

خوفا من كورونا.. سكان حي مبارك بالزقازيق يشكون من انتشار أكوام القمامة

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق يتوقع أزمة بين الزمالك والجماهير وفرجاني ساسي كلمة السر

أحمد حسن يعلن موافقة أروابارينا على ضم فرجاني ساسي لـ بيراميدز

بعد تصديق الرئيس.. زيادة رسوم السيارات 6% سنويا فى قانون المرور

قبل انطلاقها الأحد.. وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الإعدادية

بعد نفي الحكومة.. 5 آلاف جنيه لترخيص آلة رفع المياه بقانون الري الجديد

إيفانكا ترامب.. هل تعيش في جلباب أبيها لتصل إلى عرش البيت الأبيض؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش