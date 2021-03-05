أخبار التوك شو.. بشرى سارة قبل شهر رمضان.. والأرصاد تحذر المواطنين.. وموعد إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:
كشف الدكتور أبو الفتوح عبد الله الخبير الزراعي، رئيس الجمعية المصرية للمورينجا، عن تفاصيل استخلاص 7 منتجات من أوراق وجذور وبذور المورينجا تعالج وتقاوم السرطان وترفع مناعة الإنسان.
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الهدف من إعطاء لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة هو تقليل انتشار المرض والحد من حالات الوفيات.
قال عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتنمية بوزارة التموين، إن الدكتور على المصيلحي عقد عدة اجتماعات مع أصحاب السلاسل التجارية والشركات الغذائية للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان.
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه يتعاون مع جميع المواطنين فى جنوب سيناء بـ حب.
وحكى خلال لقائه على قناة النهار ببرنامج، " حاجة حلوة" تقديم الإعلامية ندي بسيوني، موقف لأول مرة قائلا: " عائلة هليل بالمحافظة مكونة من 200 شخص كانوا يعانون من بعض الظروف وبعد ذلك فقدوا الجنسية المصرية لمدة ثلاثين عامًا، وفى حالة التحرك فى المحافظة يعانون من مشكلات سواء من المرور أو التفتيش".
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء سوف ينتهي 20 مارس الجاري.
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الترتيب الذي وضعته مصر في تناول لقاح كورونا ترتيب واقعي جدا.
عرض برنامج" مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي"، تقريرا عن حصول طفل مصري يدعى ريان على اغلى دواء في العالم لعلاج ضمور العضلات الشوكي، وتكلفة هذا الدواء 2.1 مليون دولار .
كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تفاصيل إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا، بعد نشر البحث المصري في أكبر المجلات العلمية في العالم، الذي تحدث عن فعالية وامان اللقاح المصري على الحيوانات.
نجاح اللقاح المصري.. وزير التعليم العالي: إجراء التجارب السريرية في مرحلتها الأولى خلال أسابيع قليلة
كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تفاصيل إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا، قائلا: "بدأنا في مشروع إنتاج لقاح مصري لمواجهة كورونا من أبريل 2020، والرئيس السيسي وضع ثقة كبيرة في العلماء المصريين".