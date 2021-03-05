أخبار التوك شو.. بشرى سارة قبل شهر رمضان.. والأرصاد تحذر المواطنين.. وموعد إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





كشف الدكتور أبو الفتوح عبد الله الخبير الزراعي، رئيس الجمعية المصرية للمورينجا، عن تفاصيل استخلاص 7 منتجات من أوراق وجذور وبذور المورينجا تعالج وتقاوم السرطان وترفع مناعة الإنسان.







أستاذ أوبئة يحذر من كورونا في رمضان .. فيديو قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الهدف من إعطاء لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة هو تقليل انتشار المرض والحد من حالات الوفيات.







التموين : منافذ متنقلة بالقرى والنجوع لبيع سلع رمضان بأسعار مخفضة قال عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتنمية بوزارة التموين، إن الدكتور على المصيلحي عقد عدة اجتماعات مع أصحاب السلاسل التجارية والشركات الغذائية للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان.



السيسي الإنسان .. شاهد ماذا فعل الرئيس مع 200 شخص فقدوا الجنسية لمدة 30 عامًا قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه يتعاون مع جميع المواطنين فى جنوب سيناء بـ حب. وحكى خلال لقائه على قناة النهار ببرنامج، " حاجة حلوة" تقديم الإعلامية ندي بسيوني، موقف لأول مرة قائلا: " عائلة هليل بالمحافظة مكونة من 200 شخص كانوا يعانون من بعض الظروف وبعد ذلك فقدوا الجنسية المصرية لمدة ثلاثين عامًا، وفى حالة التحرك فى المحافظة يعانون من مشكلات سواء من المرور أو التفتيش".



الأرصاد توجه تحذيرا لـ المواطنين بشأن الأسبوع المقبل .. فيديو قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء سوف ينتهي 20 مارس الجاري.





بشرى سارة لـ أصحاب الأمراض المزمنة بعد التطعيم بـ لقاح كورونا.. فيديو قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الترتيب الذي وضعته مصر في تناول لقاح كورونا ترتيب واقعي جدا.





قيمته 2.1 مليون دولار.. حقن طفل مصري بـ أغلى دواء في العالم .. فيديو عرض برنامج" مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي"، تقريرا عن حصول طفل مصري يدعى ريان على اغلى دواء في العالم لعلاج ضمور العضلات الشوكي، وتكلفة هذا الدواء 2.1 مليون دولار .



موعد إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا.. فيديو كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تفاصيل إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا، بعد نشر البحث المصري في أكبر المجلات العلمية في العالم، الذي تحدث عن فعالية وامان اللقاح المصري على الحيوانات.





