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أخبار العالم

جريمة مروعة .. أب يقتل رضيعته وزوجته بدم بارد فى العراق

الخميس 04/مارس/2021 - 11:27 م
اللمن التونسي
اللمن التونسي
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محمود نوفل
نجحت شرطة محافظة بابل العراقية اليوم ، الخميس، في القبض على شخص قتل ابنته الرضيعة خنقًا وزوجته باستخدام السم.
 
وبحسب بيان صادر وزارة الداخلية العراقية ، فقد تمكنت مفارز شعبة مكافحة إجرام الصوب الصغير التابعة لقيادة شرطة بابل، ألقت القبض على أب قام بقتل طفلته ذات التسعة أشهر خنقا، ودس السم لزوجته وقتلها؛ لأسباب مادية بحسب ما يدعي، وذلك ضمن أحد الأحياء وسط مدينة الحلة".  

وأضاف البيان ، "وعن ملابسات الجريمة أوضحت القيادة أنه بعد ورود إخبار إلى شعبة المكافحة عن وجود جثة شابة متزوجة تبلغ من العمر ٢١ عامًا داخل مستشفى الاإمام الصادق وسط الحلة، يشك بأنها تناولت مادة السم، شُكِّل فريق عمل للبحث والتحري وجمع المعلومات وكانت تدور الشكوك حول زوجها، وتم استحصال الموافقات القضائية وإلقاء القبض عليه".  

وواصل البيان حديثه قائلا :" ومن خلال التحقيق اعترف المتهم بجريمته، حيث قام بقتل ابنته الرضيعة خنقا ومن ثم دفن الجثة في منطقة زراعية قرب أحد المزارات كونها لا تملك أي مستمسك رسمي، بعدها قام بدس مادة السم لزوجته في علبة مشروب الببسي لإخفاء الجريمة بعد أن علمت بها، والتي فارقت الحياة على أثر مادة السم داخل المستشفى".  

وأشارت إلى أن "المتهم صُدقت أقواله قضائيا وكان دافع الجريمة حسب ادعائه أسبابا مادية".  

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