الامتحان الموحد للطاقم الصحي.. صحة البرلمان تشدد على تطبيقه.. والأطباء يؤكدون: يحمي المهنة من الدخلاء ويزيد من كفاءة العاملين بها

قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، إن لجنة الصحة السابقة والبرلمان السابق عدلا قانون مزاولة مهنة الطب، بحيث يكون هناك امتحان موحد لمزاولتها، وبالفعل تم منذ أسبوعين .
وأشار "حاتم" إلى إعلان وزيرة الصحة عن وجود امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول على رخصة مزاولة المهنة خطوة جيدة.
وطالب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق بضرورة أن يطبق هذا الامتحان على كل الفريق الصحي وليس الأطباء فقط لأنه في كل دول العالم نجد أن رخصة مزاولة المهنة تجدد من 3 إلى 5 سنوات ويحدث نوع من التقييم أو الامتحان.
وانقسم الأطباء بين مؤيد للفكرة ومعارض لجها وجاءت الآراء كالتالي:
يحمي المهنة من الدخلاء
أشاد الدكتور إيهاب الطاهر ، أمين عام نقابة الأطباء، بمطالبة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، بضرورة أن يطبق الامتحان الموحد على أعضاء الفريق الصحي كافة وليس الأطباء فقط.
وأوضح الطاهر ، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن الفريق الصحي يتعامل بشكل يومي مع أرواح المواطنين ، وبالتالي غير مسموح بوجود أخطاء نهائيا ، مشيرا إلى ضرورة العمل على رفع كفاءة كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة حتى يواكب التطورات التي تحدث في مجال الطب أولا بأول.
وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أن الامتحان الموحد يعتبر وسيلة لحماية وتطوير مهنة الطب، واستبعاد غير القادرين على مزاولة المهنة، مطالبا بضرورة العمل على حل كافة المشكلات التي واجهت الأطباء خلال الامتحان الماضي من تعطل السيستم الخاص بالامتحان وعدم تسجيل الدرجات وغيرها، حتى يتم ذلك بسهولة.
يرفع من كفاءة الأطباء
قال الدكتور أحمد فتحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن تطبيق امتحان موحد على الفريق الصحي، وليس الأطباء بهدف إعطاء تراخيص لمزاولة المهنة، أمر ضروري ويساعد في اختبار كفاءة الطاقم الطبي الذى يُعد شريكًا أساسيا في المهام الطبية وقد شهدنا ذلك خلال الآونة السابقة.
وأوضح "فتحي"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الطاقم الطبي لا يقل أهمية عن الأطباء ودورهم في ممارسة المهنة الطبية، مؤكدًا على أنهم يمثلون خط الدفاع الأول الذى تصدى بكل قوته في المعركة الشرسة التي نخوضها ضد فيروس كورونا الذى اجتاح العالم أجمع.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، ضرورة تطبيق هذا الامتحان لقياس مهارات الطاقم الطبي ومستواهم المهني قبل ممارسة المهنة للحفاظ على صحة المرضى وتجنب حدوث أخطاء طبية، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة تقوم بوضع معايير وشروط لتجديد التراخيص الخاصة بمزاولة المهن المختلفة كل مدة زمنية معينة لا تزيد عن خمس سنوات.
وتابع: أن هذا القانون يعمل على تجديد الترخيص للطبيب كل 5 سنوات بهدف قياس وتقييم مهارات الطبيب التي اكتسبها خلال تلك الفترة المكررة، وتطبيقه على الطاقم الطبي يكون أيضًا لهذا الهدف".
تغير الهدف منه
أكد الدكتور كريم مصباح، عضو النقابة العامة للأطباء عن شمال الصعيد، أهمية وضع امتحان موحد لمزاولة مهنة الطب في مختلف دول العالم خاصة التي تعتمد على جذب الأطباء إليها، مشيرًا إلى أن هذه التراخيص تهدف لاختبار هؤلاء الأطباء قبل مزاولتهم المهنة.
وأوضح " مصباح"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة لا تحبذ أن تجرى هذا الاختبار خاصة على الأطباء حديثي التخرج، قائلا: "مصر دولة لا تجذب الأطباء من خارجها بل أن هناك العديد من الأطباء المهاجرين للعمل بالخارج لذلك لا يحبذ إجراء امتحان لحديثي التخرج من الأطباء".
وأضاف عضو نقابة الأطباء عن شمال الصعيد، أن هؤلاء الأطباء تخرجوا من جامعات مصرية بعد أن أتموا الدراسة والامتحانات الدورية، قائلا: "لا يوجد منطق يخليني امتحن دكاترة أنا اللي معلمهم الا لو كان عندي خلل في التعليم بكليات الطب".
وأشار إلى ضرورة جعل الامتحان الموحد لتوحيد المعايير الخاصة بالتخصصات على حسب الاحتياج إليها، موضحا أن معايير كليات الطب بمختلف الجامعات المصرية مختلفة ونسب النجاح في الجامعات غير بعضها، وهذا الامتحان الموحد يكون الغرض منه تقليل الفروق بين الجامعات.