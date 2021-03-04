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الحكومة تطلق تطبيقا لإتاحة المعلومات للجمهور .. تفاصيل

الخميس 04/مارس/2021 - 11:48 م
تطبيق معلوماتي
تطبيق معلوماتي
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ندى رأفت
كشف الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل إطلاق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تطبيق يهدف لإتاحة المعلومات للجمهور، قائلُا إن التطبيق يعتبر خطوة مهمة على طريق الشفافية وإتاحة المعلومات والبيانات. 

وأوضح محمد الجندي خلال برنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن المعلومات لها علاقة بالحكومة وبأسعار الخضراوات والفواكه والعملات والأسهم في البورصة ومؤشرات التنافسية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات جيدة للغاية ويمكن للمواطن تنزيل التطبيق من خلال هواتف الاندرويد والايفون. 

 وأكد أنه توجد مشاريع ضخمة مستقبلية في المجال التكنولوجي لخدمة أهداف الحكومة خاصة في منظومة الشكاوي، موضحًا أن التطبيق يوجد به تذكير للإشعارات.
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