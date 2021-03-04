وزير الاقتصاد الفرنسي : امتنعوا عن التعليق على الحكم ضد ساركوزي

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير في مقابلة نشرتها صحيفة ذا جارديان البريطانية، إن على الشخصيات السياسية، وخاصة من هم في مناصبهم، الامتناع عن أي تعليقات عامة بشأن قرار محكمة في باريس بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال النفوذ، وفقا لما نشرته صحيفة بوليتيكو اليوم الخميس.





وقال لو مير: "يبدو من الضروري بالنسبة لي ألا يعلق السياسيون، ولا سيما السياسيون في مناصبهم، على قرارات المحاكم".





وأضاف الوزير الفرنسي أنه أجرى محادثة هاتفية مع ساركوزي بعد إعلان الحكم، لكنه لم يدل بأي تصريحات علنية بشأن الأمر بسبب إيمانه 'بفصل السلطات.





والجدير بالذكر أن لو مير شغل منصب وزير الزراعة في البلاد في حكومة ساركوزي في 2009-2012.