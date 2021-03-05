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رياضة

رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك: واثقون فى قدرة باتشيكو على المنافسة بجميع البطولات

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:31 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
أكد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك أن لديه ثقة كبيرة في لاعبي الزمالك، معللا ذلك بأنهم يمتلكون قدرات فنية وبدنية على أعلى مستوى.

وأضاف أن جميع اللاعبين في قمة تركيزهم من أجل الفوز، وإسعاد الجماهير البيضاء التي تنتظر منهم الكثير، مشددا على أن اللاعبين سيقاتلون في كل البطولات المحلية والإفريقية التي سيخوضونها والإدارة تدعمهم بكل قوة.

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته بالتأكيد على ثقة مسئولي الزمالك في الإدارة الفنية بقيادة باتشيكو وكل الجهاز المعاون، متمنيا التوفيق للفريق في لقاء السبت.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في السادسة من مساء السبت.
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