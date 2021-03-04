لاعبة هوكي الشرقية : أحب اللعب القوي

قالت آية درويش، لاعبة فريق آنسات هوكي الشرقية، إن والدها هو السبب في حبها للعبة، لافتة إلى أن أختها الكبيرة أفضل حارس هوكي على مستوى أفريقيا.



وأضافت آية درويش خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": امارس لعبة الهوكي منذ 17 عاما تقريبا.. بحب اللعب القوي وكنت مبسوطة جدا بحصولي على بطولة الدوري وأفريقيا".



وأردفت: اللعبة ليس لها شعبية كبيرة داخل مصر وكل الاهتمام منصب على كرة القدم.



وأضاف المدير الفني لفريق آنسات هوكي الشرقية، أن الفريق يقدر الظروف المالية للنادي، مشيرا إلى أن اللجنة المؤقتة لا تستطيع فعل شيء.