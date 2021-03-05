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تعليم

الأربعاء.. دورة تدريبية حول إدارة الفريق البحثي بجامعة حلوان

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:04 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية في شهر مارس، حيث يستهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول إدارة الفريق البحثى وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  9و10 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

وتقام هذه الدورة بنظام أون لاين للوقاية من فيروس كورونا. 

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية. 

وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 
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