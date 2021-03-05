أخبار التوك شو.. بكري: مصر قوية بشعبها وقيادتها الوطنية.. الأرصاد توجه تحذيرا لـ المواطنين بشأن الأسبوع المقبل.. المالية تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:







قال الإعلامي مصطفى بكري أن شعب مصر عظيم وله معدن أصيل وقادر على المواجهة فهناك أحداث على مدار التاريخ استطاعت فيه مصر أن تكبد العدو خسائر فادحة.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن من يتصور ويعتقد أن مصر من الممكن اجبارها أو تركيعها واهم، فمصر أقوى مما يتصورون بشعبها وقيادتها الوطنية الحكيمة.









قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء سوف ينتهي 20 مارس الجاري.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "بداية فصل الربيع يوم 21 مارس.. وستشهد الفترة المقبلة تقلبات جوية ما بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة"، لافته: "درجات الحرارة ستتراوح بين 22 - 24 درجة حتى يوم الإثنين القادم".





قالت الدكتورة حنان نصير، مستشار المجلس القومي للأجور بوزارة المالية، إنه سوف يتم صرف الدفعة الأخيرة لثاني مراحل منحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة يوم الأحد لمقبل.



وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد المتقدمين للمنحة بلغ أكثر من 6.1 مليون مواطن، وبعد تطبيق معايير الاستحقاق بلغ عدد المستحقين 2.6 مليون مواطن".







قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها سعيدة بتعدد المنصات الإلكترونية التي تساعد على تواصل المواطنين ببعضهم البعض، موضحة أن دورها كوزيرة للهجرة وللمصريين بالخارج أن تتابع كل هذه المواقع والمنصات من أجل التواصل معهم دون وسيط وبطريقة مباشرة.



وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "بسمع من المشاركين في غرف الدردشة.. بتكلم معاهم قبل ما أنزل شغلي وبستفاد منهم وبيستفيدوا مني".



