أخبار التوك شو.. بكري: مصر قوية بشعبها وقيادتها الوطنية.. الأرصاد توجه تحذيرا لـ المواطنين بشأن الأسبوع المقبل.. المالية تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:
قال الإعلامي مصطفى بكري أن شعب مصر عظيم وله معدن أصيل وقادر على المواجهة فهناك أحداث على مدار التاريخ استطاعت فيه مصر أن تكبد العدو خسائر فادحة.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن من يتصور ويعتقد أن مصر من الممكن اجبارها أو تركيعها واهم، فمصر أقوى مما يتصورون بشعبها وقيادتها الوطنية الحكيمة.
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء سوف ينتهي 20 مارس الجاري.
وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "بداية فصل الربيع يوم 21 مارس.. وستشهد الفترة المقبلة تقلبات جوية ما بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة"، لافته: "درجات الحرارة ستتراوح بين 22 - 24 درجة حتى يوم الإثنين القادم".
قالت الدكتورة حنان نصير، مستشار المجلس القومي للأجور بوزارة المالية، إنه سوف يتم صرف الدفعة الأخيرة لثاني مراحل منحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة يوم الأحد لمقبل.
وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد المتقدمين للمنحة بلغ أكثر من 6.1 مليون مواطن، وبعد تطبيق معايير الاستحقاق بلغ عدد المستحقين 2.6 مليون مواطن".
قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها سعيدة بتعدد المنصات الإلكترونية التي تساعد على تواصل المواطنين ببعضهم البعض، موضحة أن دورها كوزيرة للهجرة وللمصريين بالخارج أن تتابع كل هذه المواقع والمنصات من أجل التواصل معهم دون وسيط وبطريقة مباشرة.
وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "بسمع من المشاركين في غرف الدردشة.. بتكلم معاهم قبل ما أنزل شغلي وبستفاد منهم وبيستفيدوا مني".
وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "بسمع من المشاركين في غرف الدردشة.. بتكلم معاهم قبل ما أنزل شغلي وبستفاد منهم وبيستفيدوا مني".
السجيني : كل دولة لها الحق في نزع الملكية الخاصة لتحقيق المصلحة العامة..فيديو
قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن الدول في كل انحاء العالم لها الحق في نزع الملكية الخاصة من أجل العمل على تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف السجيني خلال لقاء له لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد "مش عايزين ناخد حاجة من حد ولا الدولة هتيجي على حد" وأن الحوار المجتمعي الراقي الذي يتم سيخرج بما يحقق المصلحة.
أعلن اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان عن وضع دراسة من أجل تطوير الحديقة والعودة لعهدها السابق، والتأكيد للمسئولين أنها تحتاج إلى تطوير بنية تحتية وبعض الأماكن الخاصة ببيت السباع وبيت الزواحف.
وأضاف رجائي خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن تكلفة تطوير حديقة الحيوان تبلغ 300 مليون جنيه، قائلا: عدنا لعضوية الإتحاد الأفريقي مرة أخرى فهو واحد من أهم الإتحادات في حدائق الحيوان ومقره جنوب أفريقيا.
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن العالم الآن دخل في عصر الطب الدقيق، لافتا أن تكلفة تحليل العينة الواحدة مشروع "الجينوم" المصري تبلغ من 1500 دولار إلى 2000 دولار، مؤكدا أن السرية العالية لنتائج العينات بين جميع الجهات المعنية.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المشروع يستهدف دراسة الجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة، مثل القلب والأورام والأمراض الوراثية، لأنه العمود الرئيسى لأي منظومة صحية متطورة.
قال الدكتور صلاح حسن أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج واشنطن إن مصر مصنفة ضمن أكثر 5 دول في مقياس الازدهار الاقتصادي، مؤكدا أنه من المتوقع وصول نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.1%.
وأضاف حسن خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن نمو الاقتصاد المصري يرجع إلى مرونة المسئولين في قراراتهم الاقتصادية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري بخير والسنوات القادمة ستشهد ازدهارا أكثر في معدلات النمو.
قالت الفنانة دنيا عبد العزيز، إن الجميع كان ينتظر مناسبة عيد ميلادها، بشكل مستمر موضحًة "انا بيتعملى أعياد ميلاد من عمر سنة".
وأضافت خلال حوارها على قناة النهار، أنها نشأت وشاهدت والدتها تقوم بعمل عيد ميلاد لها على هيئة فرح.
عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن فكرة إنشاء أول فندق فضائي في العالم وافتتاحه في عام 2027.
وأوضح التقرير أن شركة إنشاءات فضائية سوف تقوم بإنشاء الفندق وسوف يكون متواجد داخل محطة مخصصة به بالفضاء، ويتم افتتاح الفندق بشكل رسمي في 2027.