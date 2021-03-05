بعد 14 عاما من الإغلاق.. السلطات الإيطالية تعيد افتتاح ضريح الإمبراطور الروماني أغسطس.. فيديو





وضريح أغسطس تمّ بناؤه منذ 2000 وأعيد ترميمه في إطار مشروع بقيمة نحو 10 ملايين يورو، استغرقت عملية الترميم 5 سنوات، وتمّت عملية تأمينه قبل إعادة فتحه للجمهور حيث ازيلت النفايات والحشائش التي كانت موجودة في محيطه.





ويعود الفضل إلى الإمبراطور أغسطس، الذي عاش من عام 63 قبل الميلاد إلى عام 14 بعد الميلاد، في إحلال السلام والاستقرار للإمبراطورية الرومانية بعد اغتيال عمه الأكبر يوليوس قيصر.

ويعد هذا الضريح أكبر مقبرة دائرية في العالم تحمل اسم مؤسس الإمبراطورية الرومانية التي سقطت في طيّ النسيان رغم وقوعها في قلب العاصمة روما. ويقع ضريح أغسطس قرب طريق فيا دي ريبيتا ويمتد على طول نهر التيبر بايطاليا.