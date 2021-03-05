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توك شو

أحمد ثروت يحكم على والده بغناء "وحشتني"

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:01 ص
محمد ثروت ونجله أحمد
محمد ثروت ونجله أحمد
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البهي عمرو
قام المطرب الكبير محمد ثروت، ونجله المخرج أحمد ثروت، بغناء أكثر من أغنية على الهواء لـ سيد درويش، و شيرين عبد الوهاب، ولـ احمد عدوية،  ولنجوم كبار.

وطالب أحمد ثروت من والده وحكم عليه بغناء أغنية " وحشتني" لـ سعاد محمد، وأبدع ثروت فى الأغنية.
 
وأضاف ثروت خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي ، أن نجله المخرج أحمد صوته مميز.

ورد المخرج أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت، فى بداية الحلقة على سؤال الإعلامية منى الشاذلي "مزعل بابا ليه ياأحمد" ليقول الأخير "والله لسه جاي معاه من البيت".

وقالت منى الشاذلي: "بابا زعلان إنك مش بتغنى معاه، وبتغنى مع أصدقائك".

وكشف أحمد أنه لا يستطيع التحكم فى صوته أمام والده، وأن والده يغنى بطريقة صحيحة جدًا ولا يستطيع الغناء أمامه، وذلك بسبب الخوف.

وأشار إلى أنه يعمل مع والده بعيدا عن الفن والغناء.

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