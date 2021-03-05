أحمد ثروت يحكم على والده بغناء "وحشتني"

قام المطرب الكبير محمد ثروت، ونجله المخرج أحمد ثروت، بغناء أكثر من أغنية على الهواء لـ سيد درويش، و شيرين عبد الوهاب، ولـ احمد عدوية، ولنجوم كبار.





وطالب أحمد ثروت من والده وحكم عليه بغناء أغنية " وحشتني" لـ سعاد محمد، وأبدع ثروت فى الأغنية.

وأضاف ثروت خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي ، أن نجله المخرج أحمد صوته مميز.





و رد المخرج أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت، فى بداية الحلقة على سؤال الإعلامية منى الشاذلي "مزعل بابا ليه ياأحمد " ليقول الأخير "والله لسه جاي معاه من البيت".