ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير تكنولوجي: المعلومات بترول القرن الـ 21

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:12 ص
الديب فيك
الديب فيك
Advertisements
ندى رأفت
كشف الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، كواليس عمل تقنية "الديب فيك"، قائلًا إن الكلمة تأتي من الذكاء الاصطناعي، وعن طريق أبحاث لعلماء من الخمسينيات حينما كشفوا عن نيتهم جعل الكمبيوتر يحاكي الدماغ البشري من حيث وجود الخلايا العصبية التي تخزن الذاكرة. 

 وأضاف محمد الجندي خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الديب فيك ما كان لينجح لولا وجود هذا الكم الكبير من المعلومات وقدرة الكمبيوتر على حل معادلات لوغاريتمية معقدة فأصبح لدينا أنظمة كمبيوتر وذاكرة كالدماغ البشرية، معقبًا: "المعلومات هي بترول القرن الـ 21.. وأنظمة المعلومات تتعلم من هذه الأنظمة وتخزن المعلومات كأنها طفل يبدأ في التعلم ثم ينضج فيما بعد". 

وأشار إلى أن ولاية كاليفورنيا استحدثت مشروع لمنع استخدام تقنية "الديب فيك" في الجنس أو لتقليد السياسيين خاصة خلال الانتخابات، مشيرًا إلى أن التأثيرات البصرية عندما تمتزج مع الديب فيك لا يمكن اكتشافها بسهولة، قائلا: "نعيش في عصر لفت الانتباه وصناعة التريند".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير تكنولوجي: جيل الثمانينيات أكثر مستخدمي موقع "فيس بوك"

خبير أمن معلومات: إغلاق حساب ترامب على تويتر أحدث فارقا في أمريكا.. فيديو

خبير أمن معلومات يطرح بدائل أكثر أمنا من الواتساب

خصوصية وآمان أكثر| تفاصيل تطبيق سيجنال وتيليجرام بديلا واتسآب.. فيديو

خبير أمن معلومات: الإنترنت وفر قاعدة معلومات ساعدت الذكاء الاصطناعي على التطور

خبير أمن المعلومات: الاختراق التكنولوجي نوع من الإرهاب والتحول للرقمنة يجعلنا عرضة للقرصنة

ترشيحاتنا

غرامة مليون جنيه..عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص

الفدان بـ 80 ألف جنيه.. زراعة نبات في مصر يعالج أخطر أنواع السرطان

التموين : منافذ متنقلة بالقرى والنجوع لبيع سلع رمضان بأسعار مخفضة

بعد هجومه على الجمهوريين بسبب "كمامة".. البيت الأبيض: بايدن يشعر بالإحباط | فيديو

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في عينٍ واحدة؟ ..البحوث الإسلامية تجيب

بعد ضبط أسماك سامة .. الفلاحين توجه رسالة عاجلة للمواطنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

بملابس رياضية.. أروى تثير الجدل بإطلالة بسيطة

فستان مطرز بالفضي .. أول صور من زفاف دينا داش