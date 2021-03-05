5 نصائح لمنع تعفير النظارات أثناء ارتداء الكمامة

في عصر كورونا، لا يعد ارتداء القناع أمرًا اختياريًا في العديد من المواقف، مثل وسائل النقل العام، ليست مشكلة كما تعتقد ، ولكن بالنسبة لمن يرتدي نظارات، ارتداء القناع يعني استنشاق الهواء الدافئ الذي يؤدي بعد ذلك إلى تشوش نظارتك. لحسن الحظ ، هناك بعض النصائح الجيدة حول كيفية تجنب حدوث ذلك أثناء ارتداء قناع.





كريم الحلاقة خيار آخر هو استخدام كريم الحلاقة على عدسات النظارات. ضعي القليل من كريم الحلاقة على العدسات. باستخدام قطعة قماش ، افركها على جانبي العدسة. اتركيه للحظة قبل غسله بالماء الدافئ.





استخدم قناعًا مختلفًا هل هذه النصائح لا تعمل من أجلك؟ يمكن أن يكون قناعك لا يتناسب مع أنفك. اشتري قناعًا به شريط معدني يمكنك تشكيله على شكل أنفك. هذا يمنع الكثير من الهواء الدافئ من الخروج من القناع.

ارتدِ قناعك بشكل صحيح يستغرق الأمر بعض الوقت لتعتاد على ذلك والكثير من الناس لا يرتدون أقنعةهم بشكل صحيح بعد. حاولي وضع القناع في أقرب مكان ممكن من عينيك مع ارتدائه في أدنى مستوى ممكن على الأنف. هذه طريقة أخرى لمنع تعفير النظارات بالسرعة.

لا تلمس نظارتك كثيرًا بالنسبة لبعض الناس ، من المعتاد أن يلمسوا نظاراتهم باستمرار. عند ارتداء قناع ، حاول القيام بذلك بأقل قدر ممكن. سيمنع هذا أيضًا الهواء الدافئ من الوصول إلى العدسات بعد لمس نظارتك.



