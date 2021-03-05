بـ تاتو وفستان كت.. سارة خليفة تبرز أنوثتها داخل السيارة.. صور

وظهرت سارة خليفة بإطلالة ساحرة داخل سيارتها، مرتدية فستانا بأكمام قصيرة باللون اللبني ورسمت تاتو على كتفها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها، وقامت برفع شعرها إلى الأعلى بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.