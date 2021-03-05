بـ تاتو وفستان كت.. سارة خليفة تبرز أنوثتها داخل السيارة.. صور

حرصت الإعلامية سارة خليفة على مشاركة متابعيها صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت سارة خليفة بإطلالة ساحرة داخل سيارتها، مرتدية فستانا بأكمام قصيرة باللون اللبني ورسمت تاتو على كتفها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها، وقامت برفع شعرها إلى الأعلى بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأكملت سارة إطلالتها بوضع المكياج الجذاب، مع اختيار الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، واكتفت بارتداء الإكسسوارات باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي.
وعلقت سارة خليفة علي الصورة قائلة "وراء اجمل عيون يكمن السر اعمق واغمق من البحر الغامض # l # حب # لي # نفسي"