ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الفراخ البلدى بـ 39 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:00 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
Advertisements
شيماء مجدي
يقدّم موقع "صدى البلد" خدمة أسعار أهم المواد الغذائية، والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 5-3- 2021.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 5-3- 2021

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 24 و26 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 28 و30 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات من 20 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9 و10 جنيهات، وسجّل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 4.50 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 3.50 جنيه، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.

وسجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 34 و36 جنيهًا للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجّلت 38 جنيهًا، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيهًا.

وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 33 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 24 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفى 47 جنيهًا.

وبلغ سعر الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيهًا، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيهًا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكتكوت بـ 6 جنيهات.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

كيلو البط المسكوفي بـ 47 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

كيلو الفراخ بـ20 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

كيلو الفراخ البلدي بـ 36 جنيها .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

كيلو الفراخ البلدى بـ 36 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الفراخ البيضاء بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ترشيحاتنا

الأرض تهتز على مدار 24 ساعة۔۔ أيسلندا تتعرض لـ17 ألف زلزال الأسبوع الماضي

10 مارس نهاية موعد إنذار بن شرقي لإدارة الزمالك.. تفاصيل

مدير مستشفى كفر شكر: نتابع المريض بعد تطعيمه بلقاح كورونا.. فيديو وصور

الشناوي والمهدي سليمان.. ميدو يكشف أبرز الملفات في بيراميدز

أمجد الحداد: التطعيمات هى خير علاج للقضاء على الفيروسات

تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح لانتهاء قصة الفرعون مع ليفربول

Advertisements

انخفاض ملحوظ..تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

محسن عبد المسيح.. مكنش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا وحزين على الإسماعيلي.. فيديو وصور

تعرفا على شابين بالفيس بوك.. الأمن يكشف مكان فتاتين الدقهلية المختفيتين

10 مارس نهاية موعد إنذار بن شرقي لإدارة الزمالك.. تفاصيل

انتهاء حضانة الطفل بعد بلوغه سن 15 سنة.. مشروع قانون الأحوال الشخصية

بعد تأكيد الأطباء الوفاة .. مفاجأة في جثة شاب يكتشفها طبيب التشريح

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش

شوبير يكشف تطورات جديدة ومهمة عن أزمة كهربا وموسيماني

أخبار الرياضة.. تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح بقرب رحيله من ليفربول.. بشرى سارة لـ جماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح لانتهاء قصة الفرعون مع ليفربول

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

أحمد حسن يحسم الجدل حول رحيل كهربا عن الأهلي عقب أزمته الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش

بعد طرحها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2021.. صور