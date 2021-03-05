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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد اخبار الفلك والابراج ن اكثر الاهتمامات التي يقبل عليها الكثير سواء من الشباب او الكبار وقدمت خبيرة الابراج عبير فؤاد علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " معلومات مهمة لمواليد اليوم 5 مارس لعام 2021 


 شخصية اليوم : إذا كنت مولودا في يوم 5 مارس فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة انفعالية وصريحة، تميل للحركة وتعشق السفر وتملؤك طموحات كبيرة. أنت أيضا سريع البديهة ولديك يقظة ذهنية.

نصيحة: يحمل لك عام ٢٠٢١ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.


 كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.
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