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فن

مكياج لافت.. هالة صدقي تفاجئ متابعيها بإطلالة ناعمة على إنستجرام

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:58 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
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محمد بدران

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هالة صدقي بإطلالة ناعمة ومكياج لافت وتركت شعرها البني القصير منسدلا علي كتفيها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور

كشفت الفنانة هالة صدقى، عن أغرب موقف تعرضت له فى حياتها، حيث ادعى شخصة ما من الكويت أنه تزوج منها وأرسل إلى والدتها وثيقة زواج.

وقالت هالة صدقى، خلال استضافتها فى ندوة "صدى البلد": "تعرضت إلى موقف غريب جدا، حيث وجدت والدتى تهاتفنى ومنهارة من البكاء وفى نفس الوقت تنتابها حالة من الغضب الشديد، وقالت لى: "سيبى كل حاجة وتعالي ضرورى إلى البيت".

وأضافت هالة: "عندما وصلت واجهتنى والدتى بوثيقة زواج أرسلها شخص من الكويت ادعى أنه متزوجنى، ولكن بعد التدقيق فى الوثيقة اكتشفنا أنها مزورة، ولكن هذه الواقعة تسببت فى أزمة شديدة لوالدتى التى هاجمتنى، قائلة لى: "كيف تتزوجين دون علمى".

وأوضحت هالة: "هناك كثير من المتابعين يطلبون منى الزواج، فقد رفضت ما يقرب من 165 عريسا لهذا السبب وهى أمور لم أصدقها"

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