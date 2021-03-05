ريم مصطفى: الشنب والدقن بيداروا حاجات كتير للراجل

قال الفنان إسلام إبراهيم ، إنه قام بعمل " نيولوك "جديد ، معقبًا : " عملت شنب سمسار عقارات " .

وأضاف إسلام خلال لقائه مع برنامج " ليلة الخميس " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، قائلًا : " أنا الشنب ده عملته حماس شباب مش أكتر" ، مضيفًا : " اتدبست فيه ومش عارف أحلقه " .

وردت الفنانة ريم مصطفى ، أنها ترى أن الرجل الذي يملك الشنب والذقن ، بأنه محظوظ ، معقبة : " عشان بيداري حاجات كتير " .

وتابع : أنا بحب الراجل اللي بشنب ودقن ، بيكون شكلهم أحلى" ، مضيفة : " مجرد ما بيحلقوا بيقلبوا أطفال عندهم 15 سنة " .