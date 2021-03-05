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توك شو

الهرماية الرابعة.. وصلة غزل ومدح مابين ريم مصطفى وسمير غانم

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:03 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال الفنان سمير غانم، إن الفنانة ريم مصطفى بنت من أبنائه، قائلا:"ريم صديقة دنيا وإيمي وهناك صداقة عائلة بيننا".

وتابع: ريم نجمة من يومها، لتعلق ريم مصطفى قائلة "حبيبي".

وأكمل خلال برنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": ريم ممكن تكون الهرماية الرابعة وهي جمالها هادي وهي قريبة من القلب.

وأضافت ريم مصطفى، أنها انتهت من دور مع الفنان أحمد السقا، معقبة:"قلقانة أن الناس ممكن تكرهني في ىالدور دا واتمنى ميكرهونيش بسببه".

واسترسلت: العمل مع الفنان أحمد السقا ممتع بدرجة كبيرة.
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