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جرعة واحدة.. الصين تعلن عن لقاح جديد لمكافحة كورونا.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:06 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قال لياو لى تشانج السفير الصيني بالقاهرة، إن  الصين ستواصل العمل مع المجتمع دلول لتعزيز التعاون لمكافحة  وباء كورونا.

وأضاف لياو لى تشانج  في  حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   في 25 فبراير الماضي تم الموافقة على أول تصريح تسويق مشروع لـ لقاح كورونا جديد في الصين".

 وتابع :"  اللقاح في المراحل الأخيرة في التجارب السريرية  وتم تطعيم ما يقرب من 50 ألف شخص، ويمكن تحصين الفرد بـ جرعة واحدة فقط ولا يحتاج غلى أخرى، ويمكن الحصول على تأثير حماية جيد بعد 14 يوما من تلقي جرعة واحدة من اللقاح".

واكمل:"  يمكن تخزين ونقل اللقاح الجديد  في درجة حرارة من سالب 8 وحتى 2 درجة مئوية".

ولفت سفير الصين بالقاهرة:"  لم تظهر أي أعراض سلبية خطيرة على متلقي اللقاح الجديد الجاري إجراء تجارب سريرية عليه "، مضيفا:"  تضع الحكومة الصينية سلامة وفاعلية لقاح كورونا في المقام الأول ".

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