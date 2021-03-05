ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران: مستعدون للعدول عن خفض التزاماتنا في الاتفاق النووي بشروط

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن طهران مستعدة للعدول عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي "بشروط".

وأوضح أن الرجوع عن خفض الالتزامات سيتحقق "في حال غير الطرف المقابل مواقفه الهدامة وعاد إلى تنفيذ التزاماته ورفع العقوبات"، مؤكدا أن "التجربة أظهرت أن الضغوط والتهديدات ضد إيران غير مجدية".

وأضاف أن "سياسات الغطرسة التي تنتهجها الدول الغربية تجاه إيران ستؤدي إلى تأزيم الوضع الراهن".

وبخصوص "الحوار الفني" الذي تعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إطلاقه مع إيران في أبريل، أشار كمالوندي إلى أنه "سيكون على مستوى مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وأنه "سيبحث التعاون الفني بين طهران والوكالة الدولية في إطار اتفاقية الضمانات".

وتابع أن "طهران رحبت بمقترح عقد اجتماع أبريل مع الوكالة لحل بعض القضايا العالقة بين الطرفين"، لافتا إلى أن "التعاون مع الوكالة الدولية متواصل في إطار اتفاقية الضمانات لحل القضايا العالقة وبشكل سريع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحرس الثوري الإيراني: لم نعد بحاجة إلى الاتفاق النووي

إيران تعلن عن مباحثات مثمرة مع المدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران مستمرة في تحدي أمريكا وتعلن زيادة تخصيب اليورانيوم 60%

تصعيد جديد.. إيران تضع شرطا لتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات

وكالة الطاقة الدولية تكشف عن مخاوفها من قرارات إيران.. وتحذر من خطورة هذا الأمر

تحذير قوي من الطاقة الذرية لـ إيران من استخدام عمليات التفتيش كـ "ورقة مقايضة"

ترشيحاتنا

اندلاع أمواج تسونامي في المحيط الهادئ بعد زلزال نيوزيلندا

حدث بالفعل.. احتجاز رجل لمدة تزيد على 40 عاما بعد قيام شخصين باختطافه

بشرى سارة لـ جماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي.. وبيراميدز يقترب

حكم حضور جنازة غير المسلم.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي

نجاح اللقاح المصري.. وزير التعليم العالي: إجراء التجارب السريرية في مرحلتها الأولى خلال أسابيع قليلة

يحارب الكوليسترول.. نوع مهمل من الخضراوات الورقية يمنحك الفوائد الصحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

بملابس رياضية.. أروى تثير الجدل بإطلالة بسيطة

فستان مطرز بالفضي .. أول صور من زفاف دينا داش