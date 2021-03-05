سرق العربية والموبايل.. ريم مصطفى تروي تفاصيل تعرضها للسرقة

روت الفنانة ريم مصطفى، تفاصيل تعرضها للسرقة، قائلة، :"خلال فترة تصوير مسلسل هبة رجل الغراب وبعد الانتهاء من يوم التصوير تعرضت للسرقة".
واسترسلت خلال برنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "ام بي سي مصر":"الحرامي وقفني وسرق العربية وبعدين رجع ليا تاني وأخد مني الموبايل"، لتعلق قائلة:" كنت بقوله سيب الموبايل اتصل بحد ينقذني طيب".
وقامت الفنانة ريم مصطفى" بتقليد جزء من مسرحية المتزوجون" على الهواء.
واسترسلت خلال برنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "ام بي سي مصر":"الحرامي وقفني وسرق العربية وبعدين رجع ليا تاني وأخد مني الموبايل"، لتعلق قائلة:" كنت بقوله سيب الموبايل اتصل بحد ينقذني طيب".
وقامت الفنانة ريم مصطفى" بتقليد جزء من مسرحية المتزوجون" على الهواء.