سرق العربية والموبايل.. ريم مصطفى تروي تفاصيل تعرضها للسرقة

روت الفنانة ريم مصطفى، تفاصيل تعرضها للسرقة، قائلة، :"خلال فترة تصوير مسلسل هبة رجل الغراب وبعد الانتهاء من يوم التصوير تعرضت للسرقة".



واسترسلت خلال برنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "ام بي سي مصر":"الحرامي وقفني وسرق العربية وبعدين رجع ليا تاني وأخد مني الموبايل"، لتعلق قائلة:" كنت بقوله سيب الموبايل اتصل بحد ينقذني طيب".



وقامت الفنانة ريم مصطفى" بتقليد جزء من مسرحية المتزوجون" على الهواء.



