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توك شو

سرق العربية والموبايل.. ريم مصطفى تروي تفاصيل تعرضها للسرقة

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:05 ص
ريم مصطفى
ريم مصطفى
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إسراء صبري
روت الفنانة ريم مصطفى، تفاصيل تعرضها للسرقة، قائلة، :"خلال فترة تصوير مسلسل هبة رجل الغراب وبعد الانتهاء من يوم التصوير تعرضت للسرقة".

واسترسلت خلال برنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "ام بي سي مصر":"الحرامي وقفني وسرق العربية وبعدين رجع ليا تاني وأخد مني الموبايل"، لتعلق قائلة:" كنت بقوله سيب الموبايل اتصل بحد ينقذني طيب".

وقامت الفنانة ريم مصطفى" بتقليد جزء من مسرحية المتزوجون" على الهواء.

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