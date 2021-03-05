أعد أغنية لدعم السياحة في أسوان.. جواهر تكشف كواليس أعمالها المرتقبة.. فيديو

حلت المطربة جواهر ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".





وقالت جواهر، إنها حريصة على البحث عن كلمة جيدة ولحن جيد، مضيفة:" لازم لما ارجع للجمهور ارجع بحاجة كويسة ".





وأضافت:" بعمل حاليا 3 أغاني جديدة مع الموزع ساسو، لكن مش مهرجانات"، مضيفة:" لون المهرجانات متواجد في كل الشوارع والناس كلها بتسمعه".





وتابعت :" اعد اغنية لدعم السياحة في أسوان، وفي آخر زيارة لأسوان زرت متحف النوبة ومتحف النيل، واسوان تغيرت بشكل كبير وتم تطويرها بشكل كبير خاصة في مجال السياحة".





واكملت جواهر:" شيء مؤلم السير في فصل الشتاء في أسوان ولا نجد سائحين، ولكن السياحة تضررت في العالم كله بسبب جائحة فيروس كورونا ".



