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توك شو

أعد أغنية لدعم السياحة في أسوان.. جواهر تكشف كواليس أعمالها المرتقبة.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:54 ص
جواهر
جواهر
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هاني حسين
حلت المطربة جواهر ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".

وقالت جواهر، إنها حريصة على البحث عن كلمة جيدة ولحن جيد، مضيفة:"  لازم لما ارجع للجمهور ارجع بحاجة كويسة ".

وأضافت:"  بعمل حاليا 3 أغاني جديدة  مع الموزع ساسو،  لكن مش مهرجانات"، مضيفة:" لون المهرجانات متواجد في كل الشوارع والناس كلها بتسمعه".

وتابعت :"  اعد اغنية لدعم السياحة في أسوان، وفي آخر زيارة لأسوان زرت متحف النوبة ومتحف النيل، واسوان تغيرت بشكل كبير  وتم تطويرها بشكل كبير خاصة في مجال السياحة".

واكملت جواهر:"  شيء مؤلم السير في فصل الشتاء في أسوان ولا نجد سائحين، ولكن السياحة تضررت في العالم كله بسبب جائحة فيروس كورونا ".

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