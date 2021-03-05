قبل مواجهة الترجي التونسي.. جنش يحتفل بـ عيد ميلاد شيكابالا

هنأ محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك زميله في الفريق محمود عبد الرازق فضل الله والمُلقب بـ"شيكابالا" بعيد ميلاده الـ34.





ونشر "جنش" عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه مع شيكابالا وكتب عليها معلقًا: "حبيبي".





وكانت بعثة الزمالك وصلت أول أمس إلى تونس، وتوجه الفريق أمس لأداء مرانه الأول وسط حراسة أمنية مشددة لتأمين الفريق.





ونجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.







