ضبط المسئول عن مخبز بلدى استولى على ١٠ ملايين جنيه بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على (10٫120٫972 مليون جنيه من أموال الدعم) من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز .



