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محمد رجائي: حديقة الحيوان تحتاج إلى 350 مليون جنيه للتطوير

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:45 ص
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
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حمزة شعيب
كشف محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة تحتاج إلي تطوير تحت الأرض وفوق الأرض بالإضافة إلي تطوير أماكن  تواجد الحيوانات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج " التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية"،: "أسلوب عرض بعض الحيوانات في الحديقة يحتاج إلى تغيير".

ولفت إلي  أن حديقة الجيزة قد بدأت في التعافي لافتا أن هناك بعض المشكلات التي تواجهها والتي تحتاج إلى التطوير.

وأضاف: "بيت السباع يحتاج إلى تطوير؛ هذه الحيوانات تحتاج إلى أن تكون في أماكن مفتوحة وهناك أراضي بالفعل موجودة ولكن تحتاج إلى العمل".

ووأوضح: "وفقا للدراسة التي قمنا بها فإن الحديقة تحتاج إلى 350 مليون جنيه من أجل إتمام عمليات التطوير".
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