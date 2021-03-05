تفاصيل أغنية "أنا دولة" لمكافحة التحرش.. ترويها مروة ناجي وعلي غزلان

كشفت المطربة مروة ناجي، كواليس وتفاصيل اغنية انا دولة لمواجهة التحرش .
وقالت مروة ناجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الأغنية تتناول وتناقش قضية وظاهرة متواجدة في المجتمع ونتمنى ان تختفي ".
وأضافت مروة ناجي:" اصبحنا نشاهد ظاهرة التحرش بشكل فج في المجتمع وهناك رد فعل سلبي من البعض في الشارع تجاه ظاهرة التحرش ".
وتابعت :" الأغنية كانت فكرة علي غزلان وكان مطروح فكرة أخرى في البداية، وتم تغييرها لمكافحة التحرش وهذه الاغنية مهمة في مسيريت الفنية ".
ومن جانبه قال البلوجر علي غزلان،:" أرغب في ترك أثر في المجتمع من خلال أعمال إيجابية في الحياة"،| مضيفا:" وجدنا كم هائل من حوادث التحرش في مصر في الأونة الأخيرة وكان هناك مبررات لظاهرة التحرش، وبالتالي تحمست لفكرة إصدار أغنية مناهضة ومكافحة التحرش".