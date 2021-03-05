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تفاصيل أغنية "أنا دولة" لمكافحة التحرش.. ترويها مروة ناجي وعلي غزلان

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:47 ص
صدى البلد
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هاني حسين
كشفت المطربة مروة ناجي، كواليس وتفاصيل اغنية انا دولة  لمواجهة التحرش .

وقالت مروة ناجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  الأغنية تتناول وتناقش قضية وظاهرة متواجدة في المجتمع ونتمنى ان تختفي ".

وأضافت مروة ناجي:"  اصبحنا نشاهد ظاهرة  التحرش بشكل فج في المجتمع وهناك رد فعل سلبي من البعض في الشارع تجاه ظاهرة التحرش ".

وتابعت :"  الأغنية كانت فكرة علي غزلان وكان مطروح فكرة أخرى في البداية، وتم تغييرها لمكافحة التحرش وهذه الاغنية مهمة في مسيريت الفنية ".

ومن جانبه قال  البلوجر علي غزلان،:"   أرغب في ترك أثر في المجتمع من خلال أعمال إيجابية في الحياة"،| مضيفا:" وجدنا كم هائل من حوادث التحرش في مصر في الأونة الأخيرة وكان هناك مبررات لظاهرة التحرش، وبالتالي تحمست لفكرة  إصدار أغنية مناهضة ومكافحة التحرش".
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