رد صادم من عبد الباسط حمودة على سؤال ياسمين عز.. فيديو

وجهت الإعلامية ياسمين عز، سؤالا للمطرب عبد الباسط حمودة، خلال استضافتها له في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر " قائلة:" أنت قلت إنك بتحب عمو دياب وعايز تعمل دويتو معاه".





ورد عبد الباسط حمودة عليها، قائلا :" لا لم أصرح بهذا، لترد ياسمين عز عليه قائلة:" فاجاتني".





وقال:" انا بجهز لدويتو غنائي مع حسين الجسمي، زي الدويتو الذي جمعني مع دنيا سمير غانم"، مضيفا:" دلوقتي مفيش فن وأحمد شيبة احسن الموجودين في اللون الشعبي".





ومن جانبه قال الفنان سمير غانم،:" عبد الباسط فتح باب الغناء الشعبي في مصر وخرج خلفه ناس كثر يغنون اللون الشعبي، ولا يزال هو ملك الموال ".





وقال، إن المسرح يعد بالنسبة له كـ مملكة، معقبا: هو يختلف تماما عن غيره من الفنون، مسترسلا: المسرح بيتي.





وأشار، إلى أنه يجعل المشاهدين جزء من المسرحية وخاصة خلال مسرحيته الأخيرة "لما الزهر يلعب"، منوها إلى أن أحمد شيبة من أفضل المطربين الشعبيين".



