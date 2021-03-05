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توك شو

رد صادم من عبد الباسط حمودة على سؤال ياسمين عز.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:53 ص
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
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هاني حسين
وجهت الإعلامية ياسمين عز، سؤالا للمطرب عبد الباسط حمودة، خلال استضافتها له في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر " قائلة:" أنت قلت إنك بتحب عمو دياب  وعايز تعمل دويتو معاه".

ورد عبد الباسط حمودة عليها، قائلا :" لا لم أصرح بهذا، لترد ياسمين عز عليه قائلة:" فاجاتني".

وقال:"  انا بجهز لدويتو غنائي مع حسين الجسمي، زي الدويتو الذي جمعني مع دنيا سمير غانم"، مضيفا:" دلوقتي مفيش فن وأحمد شيبة احسن الموجودين في اللون الشعبي".

ومن جانبه قال الفنان سمير غانم،:"  عبد الباسط فتح باب الغناء الشعبي في مصر وخرج خلفه ناس كثر يغنون اللون الشعبي، ولا يزال هو ملك الموال ".

وقال، إن المسرح يعد بالنسبة له كـ مملكة، معقبا: هو يختلف تماما عن غيره من الفنون، مسترسلا: المسرح بيتي.

وأشار، إلى أنه يجعل المشاهدين جزء من المسرحية وخاصة خلال مسرحيته الأخيرة "لما الزهر يلعب"، منوها إلى أن أحمد شيبة من أفضل المطربين الشعبيين".

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