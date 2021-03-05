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رياضة

أحمد حسن يحسم الجدل حول رحيل كهربا عن الأهلي عقب أزمته الأخيرة

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:36 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على أزمة إلغاء تحمل اتحاد الكرة تكاليف المسحات التي يخضع لها لاعبي الدوري.

وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رأيي أن تلك الأزمة ستؤثر على استمرار الدوري وأطالب اتحاد الكرة التعاون مع الأندية وتحمل جزء من تكاليف المسحات على أن تتحمل الأندية الجزء الأخر من تكاليف المسحات للحفاظ على استقرار النادي الأهلي".

وعن أزمة كهربا وتغريمه من قبل النادي الأهلي، شدد: "النادي الأهلي قراره سليم وأؤيده مليون في المية، وكهربا من اللعيبة اللي بحبها وهو يضع نفسه في مشاكل هو في غنى عنها".

وأوضح: "أتمنى أن كهربا يتعلم من أخطاءه لأنه هناك عدد من الأزمات التي افتعلها وهناك تراكمات".

وأضاف: "الأهلي مش هيقف على كهربا، والنادي مش هيقف على لاعب ولازم كهربا يراجع نفسه في قرارته"

وعن عرض كهربا للبيع من قبل الأهلي، شدد: "كرة القدم مفهاش ثوابت ولو اللاعب أدى بشكل كويس المشاكل هتتنسي والدليل أن صالح جمعة قعد 5 سنوات يفتعل مشاكل ولم يرحل".
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