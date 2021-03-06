جامعة عين شمس في أسبوع| توفير باقات وخطوط محمول مخفضة للطلاب.. إعطاء عقار جيني لمريض ضمور العضلات بمستشفى عين شمس التخصصي

جامعة عين شمس في اسبوع :

_دعم طلابها بتوفير باقات وخطوط محمول مخفضة

_تعلن عن أول دبلومة مهنية متخصصة في التحكيم الدولي

_المتيني: المجلس البحثي لجامعة عين شمس سيقود حركة البحث العلمى

_لأول مرة في مصر إعطاء عقار جيني لمريض ضمور العضلات بمستشفى عين شمس التخصصي





شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها لأول مرة في مصر إعطاء عقار جيني لمريض ضمور العضلات بمستشفى عين شمس التخصصي وأعلان عن أول دبلومة مهنية متخصصة في التحكيم الدولي .





كما شهد محمود شوقي المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، ظهر اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ويمثلها ا.د ناجى عبد المؤمن ، عميد كلية الحقوق بالجامعة ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى، ويمثله الدكتور إسماعيل سليم، مدير المركز، وذلك بهدف التعاون بين الجانبين.





الاتفاق يفتح الآفاق لطلاب كلية الحقوق فى العمل على منح وعروض تدريبية فعلية في مجال التحكيم التجاري الدولى مما يتوافق مع توجه الجامعة الاستراتيجى لربط البرامج التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، فى كافة المجالات.





وفي إطار الاتفاقية سيتم إنشاء دبلومة مهنية متخصصة بالتعاون مع جامعة عين شمس ستجمع المناهج الخاصة بها بين القوة النظرية والتطبيق العملي .





شهد توقيع البروتوكول الاستاذ الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور إيهاب يسر أنور الدكتور محمد صافي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور المستشار محمد شتات أستاذ بكلية الحقوق ومستشار مكتب ا.د رئيس الجامعه الدكتور خالد حمدي أستاذ بكلية الحقوق عميد كلية الحقوق الاسبق والاستاذ الدكتور شريف العطافي والاستاذ الدكتور احمد ديهوم .





أكد ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تعد رائدة فى مجال الدراسات القانونية، وتسعى إلى تطوير العملية التعليمية، لتظل دائما مؤسسة أكاديمية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، تستطيع تمثيل مصر فى المحافل الدولية، وتسهم في سد الفجوات بين الدراسة الاكاديمية ومتطلبات سوق العمل.





واضاف أن الجامعة تعمل دائما على تحقيق وتقديم افضل جودة تعليمية لابنائها الطلاب من خلال كلياتها المعتمدة .





ومن جانبه أوضح الاستاذ الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق أن كلية الحقوق ومركز التحكيم الموجود بالكلية له دور فعال في المساهمة في نشر الوعي بالتحكيم واهميته في تسوية المنازعات التجارية وتخريج اجيال من القانونيين ذوي العلم والكفاءة والالهام بالجوانب النظرية والعلمة للتحكيم معربا عن سعادته بالتعاون مع مركز القاهرة للتحكيم باعتباره المنظمة الدولية ذات الريادة في مجال التحكيم المؤسسي على المستوى العالمي و نظرا لخبرته الواسعة في التدريب والتدريس من خلال مشاركة المركز في دبلوم مهني تدريبي تمنحه كلية الحقوق جامعة عين شمس.





وحول دور مركز القاهرة الإقليمى أكد الدكتور اسماعيل سليم أن المركز يهدف الي نشر ثقافة التحكيم ، فالعدالة الناجزة والمحايدة إحدى دعائم المجتمعات . مشيرا إلي أن المركز يهتم بالتدريب والتعليم من خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية وإبرام العديد من اتفاقيات التعاون داخليا وخارجيا ، لافتا إلي أن المركز سيسعى لخلق فرص عمل لخريجي كلية الحقوق جامعة عين شمس.





يعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، وأنشئ عام ١٩٧٩ بقرار من المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا عام ١٩٧٨بإنشاء مراكز إقليمية للتحكيم التجارى الدولى فى آسيا وأفريقيا أحدها فى كوالالمبور والآخر فى مصر حتى لا تقتصر إدارة التحكيم الدولى على بضعة مراكز تحكيمية فى أوروبا وأمريكا.





وفي ختام فعاليات توقيع البروتوكول قام الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بإهداء كتاب " قصر الزعفران " الذي يحكي تاريخ القصر الى الدكتور اسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم.





كما قام أطباء مستشفى عين شمس التخصصي تحت إشراف الدكتور ناجية علي فهمي أستاذ أمراض المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس بعلاج أول طفل مصري مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، بدواء "زولجينزما zolgensma" و الذي يعد الدواء الأعلى سعرًا في العالم وتبلغ قيمته 2.125 مليون دولار بما يوازي 34 مليون جنيهًا مصريًا.





وأوضحت أ.د. ناجية أن هذا الدواء هو العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط، وهو معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو 2019.





وأضافت أن الشركة المنتجة للدواء تقدم 100 فرصة للحصول على الدواء مجانًا في الدول التي لم يتم تسجيل الدواء بها، وتضع شروطًا لاختيار الأطفال المرضى، منها ألا يزيد عمر الطفل عن عامين وأن تكون الطفرة في الجين الأول، وعليه تقدمت وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس بـ 8 حالات من الأطفال المصابين قامت الشركة باختيار حالة الطفل «ريان» من محافظة الإسكندرية والذي يتم عامه الثاني بعد أيام.





وأكدت د. ناجية فهمي أن أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قدم كامل الدعم لإنهاء إجراءات وصول الدواء، حيث تواصل مع وزير المالية ورئيس إتحاد المهن الطبية، لتسهيل الإفراج الجمركي والإعفاء من ضرائب ودمغات تقدر بـ 1.750 مليون جنيه، كما ساهمتشركة نوفارتس العالمية نوفارتس مصر بتقديم الدعم التدريبي للأطباء على كيفية إعطاء العلاج للمريض، كما سهلت إجراءات نقل العلاج إلى مصر في درجة تبريد( - ٨٠) درجة مئوية.





وأوضحت د. ناجية أنه تم إجراء عملية الحقن للطفل في مستشفى عين شمس التخصصي والذي يضم أعضاء هيئة تدريس وأطقم طبية على أعلى مستوى في جميع التخصصات، لافتة أنه منذ إخطار الشركة باختيار الطفل المصري، يقوم كل من أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي و أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. علي الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس وأ.د. هاني عارف رئيس قسم المخ و الأعصاب و أ. د. وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، ونائبيه د.محمد رزق والدكتور هشام أنور، بمتابعة تدريب الأطقم الطبية على تحضير الطفل لعملية الحقن والتدريب على طريقة الحقن ومتابعته إلى جانب الصيدلة الإكلينيكية، حيث أن الدواء يحفظ بكيفية خاصة وتحت درجات حرارة معينة.





وعن نسب الشفاء بهذا الدواء، أكدت د. ناجية فهمي أن ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول والثاني يؤدي إلى الوفاة الحتمية للطفل خلال أول عامين من عمره نتيجة لفشل وظائف التنفس، وهذا الدواء تم تجربته إكلينيكيا منذ سنوات و أول طفل تم حقنه عمره الآن خمس سنوات ونصف ، حيث يعالج الدواء وظائف التنفس والضعف الحركي ويضع الطفل في مسار النمو الطبيعي، ولكن التحسن يتم تدريجيًا على مراحل، يجري خلالها العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي الرئوي.





وبخصوص الطفل المصري «ريان» أكدت د.ناجية، أن الطفل سيتم حقنه بالدواء الجيني وبعدها يتم متابعته على مدار 3 أشهر في كافة الوظائف العضوية، من خلال فريق متكامل من تخصصات الطب الطبيعي والقلب والوراثة والصدر والعظام بمستشفى عين شمس التخصصي، إضافة إلى فريق وحدة أمراض العضلات والأعصاب.





وعن مدى إمكانية إتاحة هذا الدواء في مصر، تؤكد د. ناجية فهمي أن هناك مئات الأطفال من مرضى ضمور العضلات الشوكي سيفيدهم هذا الدواء ولكن تكاليفه خارج قدرات الدولة والأشخاص، لافتة إلى أن وحدة أمراض العضلات والأعصاب التي أنشأت منذ 25 عاما في طب عين شمس، استطاعت أن تقدم خدمات لم تكن موجودة في التشخيص والعلاج وتسعى الوحدة لأن يكون بمصر مركز للأبحاث والتجارب الإكلينيكية والسريرية على الأمراض الجينية والوراثية، وهو ما سيوفر العلاج في مصر بسعر مقبول خاصة مع توجه شركات الأدوية ومنها المصرية للأبحاث في هذا المجال.





كماعقد الاجتماع الأول للمجلس البحثي لجامعة عين شمس عبر تقنية (الفيديو كونفرانس ) بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المجلس، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى بالجامعة، الدكتور عبد الناصر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، أ.د هشام الغزالى رئيس قسم الأورام أستاذ طب الأورام، الدكتور محمد عبد المنتصر أبو زيد وكيل الكلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث وشاركهم عبر تقنية الفيديو كونفرنس لفيف من السادة وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس البحثى.





رحب الدكتور محمود المتينى بكافة أعضاء المجلس، متمنيا لهم التوفيق في مهام عملهم والمساهمة في تحقيق طفرة نوعية في الإنتاجية العلمية والبحثية وخلق كوادر متميزة من شأنها مساعدة الجامعة على تحسين التصنيف الدولي لها ومواكبة التطورات العلمية والبحثية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.





وأضاف أن أدوار المجلس البحثى ستساعد على تعظيم البحث العلمى بالجامعة، والمساهمة فى زيادة النشر الدولي كمًا وكيفًا وزيادة براءات الاختراع من قطاعات الجامعة المختلفة، إلى جانب زيادة البحوث التطبيقية، فهدف المجلس البحثى لن يقف عند وضع سياسات واستراتيجيات البحث العلمى فقط ولكنه سيمتد لمتابعة تنفيذها، مؤكدا أن المجلس البحثي سيقود حركة البحث العلمى بالجامعة، وسيحدث نقلة نوعية، مثنيا علي الجهود التى قام بها قيادات الجامعة السابقة في هذا الصدد.





وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود على دعم قطاع شئون التعليم والطلاب للمجلس البحثي.





استعرض الدكتور أيمن صالح أهمية المجلس البحثى والأدوار المنوط بها باعتباره قاطرة ستدفع البحث العلمى بالجامعة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمالية، مؤكدا أن دور المجلس البحثي سيمتد للتأكد من تطبيق نتائج الأبحاث والاستفادة منها بشكل تطبيقي في شكل إجراءات تنفيذية.





كما تطرق إلى تشكيل المجلس ، حيث يرأس المجلس الدكتور نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث ويضم بين عضويته وكلاء كليات ومعاهد الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ( بصفتهم ) والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والسادة علماء الجامعة المكرمين ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، بالإضافة إلى بعض مديرى المراكز والأقسام البحثية ليعبر عن كافة قطاعات البحث العلمى بالجامعة الصحية .. البيئية ...وغيرها وذلك لمدة عامين، موضحًا آلية عمل المجلس ، مؤكدا أن قراراته إلزامية لمختلف الكيانات.





كذلك تم خلال الاجتماع التطرق إلى ملامح الخطة البحثية الإستراتيجية للجامعة وضرورة وجود خطوط بحثية يتم تركيز الموارد البشرية والمالية عليها، على أن تكون متوافقة مع خطة مصر 2030 لتدعم الدولة المصرية للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية، وأيضا تواكب التطورات المتسارعة التي تشكل العالم في الحاضر والمستقبل وعلى رأسها كوفيد 19 وانعكاساته على كافة الدول والمناحى الحياتية.





وفي سياق اخر أتاحت جامعة عين شمس مبادرة لدعم أبنائها الطلاب برعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة ، و أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بالتعاون مع كبرى شركات المحمول في مصر ، تواصل شركة محمول توفير الخطوط وباقات الإنترنت لطلاب الجامعة من خلال منافذ البيع الخاصة بها والموجودة في الحرم الجامعي.









أكد الدكتور عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس لا تألو جهدًا في تنفيذ كل ما من شأنه تيسير العملية التعليمية على أبنائنا الطلاب خاصة في ظل ظروف الجائحة العالمية، لافتًا أن الحق في التعلم لا تمنعه أية ظروف أو صعوبات بل نعمل دائمًا على تذليلها لضمان تحصيل الطلاب القدر اللازم من التعلم من خلال كافة المنصات التعليمية الإلكترونية التي دشنتها الجامعة و إدارة تطوير التعليم الجامعي والتي كانت سباقة في هذا الصدد.فضلًا عن مساهمة الجامعة في تذليل كل الصعوبات لضمان قيام الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم إلكترونيًا بأداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل.





كما ثمّن جهود شركة "محمول" في توفير "خط طالب جامعة عين شمس" ، لافتًا أن هذه المبادرة والتعاون مع كبرى شركات المحمول جاء وفق دراسة متعمقة للسوق المصري للوصول لأفضل العروض التي تحقق مصلحة الطالب أولًا.