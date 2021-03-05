أمريكا تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، مساء أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج.





وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن إدارة الرئيس جو بايدن درست إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه رياض سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عاما.





وتركزت المناقشات على تجميد أصول سلامة في الخارج، وتفعيل الإجراءات التي ستحد من إمكانيات ممارسته الأعمال في الخارج، وأضافت الوكالة أن القرار النهائي بهذا الصدد لم يتخذ بعد.



