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أخبار العالم

أمريكا تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، مساء أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج.

وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن إدارة الرئيس جو بايدن درست  إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه رياض سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عاما.

وتركزت المناقشات على تجميد أصول سلامة في الخارج، وتفعيل الإجراءات التي ستحد من إمكانيات ممارسته الأعمال في الخارج، وأضافت الوكالة أن القرار النهائي بهذا الصدد لم يتخذ بعد.

ونقلت الوكالة عن اثنين من المصادر قولها إن واشنطن درست اتخاذ إجراءات ضد سلامة في وقت سابق، لكن الرئيس السابق دونالد ترمب لم يبد اهتماما بذلك في العام الماضي، وإن إدارته كانت تركز الجهود على مواجهة حزب الله.
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